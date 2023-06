34e anniversaire du fils Sam de Michael J. Fox : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Michael J. Fox61 ans, a publié un doux hommage d’anniversaire pour son fils Sam Renard à son 34e anniversaire. Le mi icon a partagé une photo des célébrations sur Instagram plus tôt cette semaine, dont une de Sam soufflant des bougies sur un gâteau au chocolat et ressemblant à son père. Dans d’autres, le duo a été aperçu à Vancouver, au Canada – la ville natale de Michael – alors qu’ils appréciaient le magnifique paysage, y compris les océans et les montagnes. Michael a également gentiment embrassé son fils Sam sur une photo.

« Joyeux anniversaire à mon gros bébé rebondissant @palekidd, tu es le meilleur. Fier d’être votre pop. Je t’aime! » Michael a écrit dans sa légende alors qu’il rendait hommage à Sam, qu’il partage avec sa femme Tracy Pollan. Le couple de longue date, qui s’est marié en 1988, est également parent des frères et sœurs plus jeunes de Sam : des jumeaux Aquinnah Kathleen et Frances Schuyler27, et Esmé Annabelle21.

La mère de Sam, Tracy, s’est également rendue sur Instagram pour souhaiter un joyeux anniversaire à son fils avec une photo des deux à cheval. « Joyeux anniversaire au meilleur fils de tous les temps ! Vous remplissez ma vie de tant de joie, d’humour, de gentillesse et d’informations aléatoires que je ne connaissais pas ! Je t’aime! » s’exclama-t-elle dans sa propre légende.

La célébration de l’anniversaire intervient au milieu de la bataille en cours de Michael contre le diagnostic de Parkinson – qui affecte ses capacités motrices et son système nerveux – dont il a récemment révélé qu’il progressait. « Ouais, je veux dire, je ne vais pas mentir. Ça devient dur, ça devient de plus en plus difficile. C’est de plus en plus difficile. Chaque jour c’est plus dur. Mais c’est comme ça. Je veux dire, tu sais, qui dois-je voir à ce sujet ? » il a dit sur CBS dimanche matin le 30 avril alors qu’il faisait la promotion Encore: Un film de Michael J. Fox sur AppleTV+.

Dans la même interview, la star d’origine canadienne a partagé qu’il ne croyait pas qu’il vivrait jusqu’à son 80e anniversaire. « Toutes ces manières subtiles qui vous attrapent. … Vous ne mourez pas de la maladie de Parkinson. Vous mourez avec la maladie de Parkinson. J’ai donc pensé à sa mortalité. … Je n’aurai pas 80 ans. Je n’aurai pas 80 ans », a-t-il déclaré à l’hôte Jane Pauley.

