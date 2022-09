34 nouvelles équipes rejoignent le champ prévu des séries éliminatoires – Shaw Local

Il y a toujours beaucoup de roulement de la semaine 1 à la semaine 2 dans le processus de projection, car les données indispensables commencent à mieux cadrer les choses.

Le roulement est une constante au cours des premières semaines, avec 34 nouvelles équipes gagnant des places dans la projection cette semaine.

La chose importante à noter à propos de chacune de ces 34 équipes est leur position sur le tableau d’inscription. Dans la plupart des situations, lorsque les équipes pénètrent dans la projection, elles remplacent souvent une école de leur propre conférence. Au fur et à mesure que les résultats arrivent, le classement des équipes monte et descend souvent dans leurs propres conférences.

Et à moins qu’il n’y ait une parité égale dans ces conférences – et par parité égale, je veux dire qu’il y a plusieurs équipes qui ont des pertes de conférence qui pourraient permettre à une autre équipe de retirer une offre – la chose la plus importante à rechercher lorsqu’il s’agit d’un échange direct est quel est le nombre d’inscriptions et où il s’inscrit dans le paysage général.

La plupart des conférences ont des équipes qui viennent de deux ou éventuellement trois classifications. La plupart des conférences de grandes écoles sont composées d’écoles de 7A et 8A avec une école 6A occasionnelle parsemée. D’autres conférences peuvent être largement concentrées dans 3A à 5A. Il est relativement rare de trouver une ligue qui couvre, par exemple, les écoles 1A à 4A ou les écoles 2A à 5A.

Il y a une exception à cette théorie. La Chicago Public League comprendra souvent des écoles avec un large éventail d’inscriptions.

Il y avait 25 équipes CPL qui se sont qualifiées dans la projection cette semaine, soit trois de plus que la semaine dernière. C’est assez remarquable. Mais avec cela, il y a eu des échanges sur l’identité de ces équipes. Dans certains cas, les différences d’inscription entre les équipes échangées et échangées ont entraîné des fluctuations sauvages sur les lignes de rupture d’inscription.

Nous avons discuté la semaine dernière de la possibilité que Glenbard West et Maine South glissent dans le champ de classe 7A, mais ils sont maintenant fermement dans le groupe 8A. C’est un jeu de ping-pong que nous pourrions regarder toute la saison.

Les changements les plus importants sont intervenus dans les champs de classe 7A et de classe 4A. Chacun a huit nouvelles équipes incluses, soit nouvellement ajoutées, soit des équipes qui avaient évolué vers le haut ou vers le bas sur le tableau d’inscription.

Les champs les plus stables étaient dans la classe 2A et la classe 5A, où quatre équipes ont été déplacées pour chacune de ces classifications. Malgré un mouvement relativement faible dans la construction sur le terrain, les mouvements qui ont été effectués en 5A ont été assez notables.

Simeon, qui a fait des vagues avec deux victoires de qualité pour commencer la saison, est devenu la plus grande école d’inscription dans le domaine de la classe 5A. Prairie Ridge, un autre habitué de la classe 6A, a glissé vers le point de bulle entre 5A et 6A et occupe maintenant la position de plus petite école d’inscription de 6A.

Rochester a rebondi sur le terrain de classe 5A et est revenu dans le champ de classe 4A, tandis que le champion en titre de classe 2A, Wilmington, continue de se retrouver directement sur la bulle 2A-3A.