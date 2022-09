34 morts, 14 rescapés d’un bateau de migrants dans les eaux syriennes – officiel

Un bateau transportant des migrants du Liban a chaviré au large des côtes syriennes jeudi après-midi, faisant au moins 34 morts.

Le bateau qui avait plusieurs nationalités est parti de Minyeh au nord du Liban il y a quelques jours.

Les autorités sont toujours occupées par les opérations de recherche.

Les autorités syriennes ont trouvé 34 morts et 14 survivants d’un bateau de migrants près de la ville côtière de Tartous qui, selon les survivants, était parti du nord du Liban, a déclaré à Reuters Samer Qubrusli, directeur général des ports.

Qubrusli a cité des survivants disant que le bateau était parti de Minyeh au nord du Liban il y a quelques jours et a ajouté que les personnes à bord avaient plusieurs nationalités. Il a déclaré que les opérations de recherche se poursuivaient dans des conditions difficiles en raison d’une mer agitée et de vents violents.

Le Liban a connu un pic de migration provoqué par l’une des crises économiques les plus profondes au monde depuis les années 1850. En plus des Libanais, beaucoup de ceux qui partent à bord des bateaux de migrants sont eux-mêmes déjà des réfugiés de Syrie et de Palestine.

Des dizaines de personnes dans la ville de Tripoli, dans le nord du Liban, ont organisé une manifestation plus tôt jeudi pour alerter les autorités qu’elles avaient perdu le contact avec un bateau de migrants avec des dizaines à bord.

Reuters n’a pas pu confirmer dans l’immédiat s’il s’agissait du même bateau mentionné par les autorités syriennes.

L’armée libanaise a déclaré mercredi avoir secouru 55 personnes à bord d’un bateau en panne dans les eaux territoriales du pays qu’elle a remorqué jusqu’à la côte.

En avril, un bateau de migrants parti près de Tripoli a coulé lors d’une interception par la marine libanaise au large des côtes du pays. Environ 80 migrants libanais, syriens et palestiniens étaient à bord, dont une quarantaine ont été secourus, sept ont été confirmés morts et une trentaine sont officiellement portés disparus.

Le nombre de personnes qui ont quitté ou tenté de quitter le Liban par la mer a presque doublé en 2021 par rapport à 2020, et a de nouveau augmenté de plus de 70 % en 2022 par rapport à la même période l’année dernière, a déclaré l’agence des Nations Unies pour les réfugiés à Reuters plus tôt ce mois-ci.

Les principales raisons invoquées sont “l’incapacité de survivre au Liban en raison de la détérioration de la situation économique” et le “manque d’accès aux services de base et les possibilités d’emploi limitées”, a-t-il déclaré.