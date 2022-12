34 Haïtiens sauvés de l’île inhabitée de Porto Rico

Les 26 hommes, sept femmes et un garçon ont ensuite été transférés à des agents de la US Border Patrol à Porto Rico.

Un nombre croissant d’Haïtiens fuient leur pays dans un contexte de pauvreté et d’instabilité politique croissantes, nombre d’entre eux traversant la frontière vers la République dominicaine, puis payant des passeurs pour les transporter à Porto Rico pour être déposés à mi-chemin. Des dizaines de migrants sont morts cette année alors que les bateaux branlants qui les transportent chavirent dans des eaux agitées.

La Garde côtière a déclaré avoir détenu plus de 320 migrants du 1er octobre au 30 novembre, la grande majorité des Dominicains. Tous sont transférés aux agents de la US Border Patrol et renvoyés dans leur pays d’origine, à moins qu’ils ne demandent l’asile ou qu’ils aient un casier judiciaire antérieur aux États-Unis.