34 chiots chinois sauvés du commerce de la viande canine par avion de Pékin à New York

Un groupe de chiens qui étaient destinés à la consommation de viande canine en Chine a été sauvé après qu’une association caritative américaine en a rassemblé 34 et les a transportés par avion à New York où ils seront logés dans des familles aimantes à travers le pays.

Les chiens ont été transportés par Air China directement de Pékin à JFK après avoir été secourus par le groupe No Dogs Left Behind.

L’organisation, qui exploite un refuge en Chine, a été fondée en 2016 et a sauvé des centaines de chiens au cours des quatre dernières années en les trouvant Forever Homes aux États-Unis.

L’organisme de bienfaisance cible les abattoirs, les marchés humides, les trafiquants et les éleveurs illégaux à travers la Chine afin d’éviter qu’ils ne soient transformés en viande canine.

Peu de temps après avoir atterri d’Asie, les chiens qui se composaient de récupérateurs, de corgis, de caniches, de Poméraniens, de teckels et de chiens ont reçu de l’eau et des friandises avant de rencontrer leurs nouveaux propriétaires.

“ Je me sens incroyable – j’ai hâte de rentrer à la maison ”, a déclaré Carly Weinstein, qui attendait depuis six mois la nouvelle arrivée au New York Post. «C’est un cadeau de Noël incroyable! dit-elle.

«Je vais l’aimer de tout mon cœur», a déclaré Auxence Goullier, 11 ans, alors qu’elle tenait le nouveau caniche de sa famille.

«C’est une sensation formidable de le tenir, de savoir ce qui aurait pu se passer s’il n’avait pas été sauvé», a déclaré Laura O’Keefe de West Islip, New York.

45 autres chiens devraient arriver samedi, suivis de 120-135 au début de l’année prochaine, tous grâce à la même organisation caritative militante fondée par Jeff Beri, 56 ans.

«C’est de loin le plus gros transport que nous ayons effectué», a-t-il déclaré.

«Ces chiens… sont mes héros, les adoptants sont mes héros qui attendent leurs chiens depuis près d’un an maintenant et chaque chien qui se promène dans les rues est un ambassadeur du mouvement sans cruauté pour lequel nous nous battons.

«Mort, sur l’assiette, écorché vif, bouilli vif, brûlé, battu à mort. Peu importe que ce soit un caniche, que ce soit un berger allemand, un Golden Retriever, un chien, peu importe que ce soit un chien chinois, ils s’en moquent.

Beri et son équipe ont réussi à sauver des milliers de chiens depuis 2017 et utilisent diverses tactiques, généralement sous le couvert de l’obscurité, afin de sauver le chien de la mort.

L’équipe affronte généralement les trafiquants illégaux et menace de les transformer en autorités chinoises où ils pourraient faire face à de lourdes amendes.

“Les amendes dépassent le coût de la viande, c’est pourquoi ils les retournent”, a déclaré Beri.

Ils sont même connus pour utiliser des drones pour traquer les vendeurs de viande.

Récemment, de nombreux chiens ont été abandonnés en Chine après que des informations erronées aient amené les gens à penser qu’ils pouvaient attraper le COVID de leurs animaux de compagnie.

«Les familles ont dû abandonner leurs chiens et de nombreuses familles ont vendu leurs chiens aux bouchers de peur que la police ne vienne les détenir», a déclaré Beri.

“ Il y avait beaucoup de messages contradictoires disant que vous pouviez obtenir un COVID de votre chien. ”

La compagnie aérienne a décidé de diviser les expéditions en deux afin de s’assurer que les niveaux d’oxygène dans la soute de l’avion étaient à un niveau sûr.

«Trente-quatre survivants ont atterri de la brutalité du trafic de chiens illégal en Chine! il a dit. “No Dogs Left Behind se bat contre le front.”

Beri fait également pression sur les responsables du gouvernement chinois pour essayer de créer des lois sur le bien-être des animaux.

«Les lois mondiales sur le bien-être des animaux sont en règle et jusqu’à ce que cela se produise, nous continuerons à nous battre. Nous sanctionnerons et nous boycotterons jusqu’à ce que le changement se produise.

L’organisation espère planifier l’arrivée de 135 chiens supplémentaires dans le pays en provenance de Chine d’ici début 2021.

“No Dogs Left Behind pense qu’aucun pays n’a le droit d’abattre imprudemment des animaux et tout pays qui le fait, il est temps de sanctionner et de boycotter de quelque manière que ce soit parce que la prochaine pandémie est à venir”, a déclaré Beri.

«Nous nous battons pour les vaccins, mais personne ne se bat pour le changement.