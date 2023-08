33 morts, 18 toujours portés disparus après des pluies record à Pékin

Trente-trois personnes ont été confirmées mortes et 18 sont toujours portées disparues après les pluies les plus fortes jamais enregistrées à Pékin.

Les inondations dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, ont également tué sept personnes mercredi.

Dans la province du Hebei, voisine de Pékin, 15 personnes seraient mortes et 22 portées disparues.

Trente-trois personnes ont été confirmées mortes et 18 sont toujours portées disparues après les pluies les plus fortes jamais enregistrées à Pékin, ont annoncé mercredi des responsables.

La capitale chinoise a été frappée par des averses record ces dernières semaines, endommageant les infrastructures et inondant des pans entiers de la banlieue et des environs de la ville.

Les inondations dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, ont également tué sept personnes mercredi, ont rapporté les médias officiels.

Les autorités de la capitale ont déclaré mercredi que 33 personnes étaient mortes lors des récentes intempéries à Pékin, principalement à cause des inondations et de l’effondrement de bâtiments, soit près de trois fois le chiffre donné par les autorités mardi la semaine dernière.

« Je voudrais exprimer mes sincères condoléances à ceux qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions et aux malheureuses victimes », a déclaré Xia Linmao, vice-maire de Pékin, lors d’une conférence de presse, selon la chaîne de télévision publique CCTV.

Des dizaines de personnes sont mortes dans les inondations dans le nord de la Chine, les responsables de Pékin ayant déclaré vendredi que 147 décès ou disparitions le mois dernier avaient été causés par des catastrophes naturelles.

Parmi ceux-ci, 142 ont été causés par des inondations ou des catastrophes géologiques, a indiqué le ministère chinois de la Gestion des urgences.

Dans la province du Hebei, voisine de Pékin, 15 personnes seraient mortes et 22 portées disparues.

Et dans le nord-est du Jilin, 14 personnes sont mortes et une personne a été portée disparue dimanche.

Plus au nord, dans le Heilongjiang, les médias d’État ont rapporté que des dizaines de rivières avaient vu leur niveau d’eau dépasser les « marqueurs d’avertissement » ces derniers jours.

« J’ai toujours peur quand je me souviens des récentes inondations », a déclaré Zheng Xiaokang, un officier de police du village de Jiangxi, à l’agence de presse officielle Xinhua.

Zheng a dit :

Face à l’averse persistante et à la montée des eaux du fleuve, les conséquences auraient été dévastatrices si nous n’avions pas réussi à évacuer les villageois à temps.

Des millions de personnes ont été touchées par des événements météorologiques extrêmes et des vagues de chaleur prolongées dans le monde ces dernières semaines, des événements qui, selon les scientifiques, sont exacerbés par le changement climatique.

Torrent du Sichuan

CCTV a déclaré que sept personnes sont mortes dans le Sichuan mercredi et que quatre autres ont été sauvées de l’eau, ajoutant que « la sécurité publique locale, les pompiers et d’autres services continuent de mener des efforts de recherche et de sauvetage ».

L’incident s’est produit vers 10 heures du matin près d’un talus au sud-ouest de la capitale provinciale de Chengdu, où « plus de 10 » personnes ont été emportées par une marée d’eau inattendue, ont indiqué les médias officiels.

Les victimes, qui auraient pris des photos lorsque le torrent a frappé, étaient des touristes visitant un site populaire.

Une vidéo partagée par CCTV montrait plusieurs personnes luttant pour garder la tête hors de l’eau alors qu’un puissant torrent les poussait en aval et que des passants criaient depuis le bord de l’eau.

La cause du déluge d’eau n’était pas immédiatement claire.

Les autorités météorologiques de la ville voisine de Qionglai ont continué mercredi à 10h40 d’émettre une alerte jaune à la pluie, anticipant de possibles précipitations de « plus de 50 mm » au cours des six prochaines heures dans certaines parties du district administratif.