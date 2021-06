33 baleines à bosse pratiquent l’alimentation « unique » de filets à bulles pour la première fois en Australie, une vieille vidéo devient virale

Pour la toute première fois, un groupe de baleines à bosse a été aperçu en train de se nourrir de filets à bulles au large de la côte de la Nouvelle-Galles du Sud. L’incident, qui a eu lieu en 2020, a été capturé dans des images incroyables tournées par drone. Il a ensuite été partagé par la revue Aquatic Conservation. Le superpode composé d’environ 33 baleines a affiché un comportement alimentaire unique.

L’alimentation au filet à bulles est une technique qu’un banc de baleines utilise pour chasser des proies en coopération. Les baleines travaillent ensemble en groupe et soufflent stratégiquement des bulles et manipulent les proies pour faciliter l’alimentation. Selon l’étude, ce comportement unique n’a été observé jusqu’à présent que chez les baleines à bosse et les baleines de Bryde.

Avant cette observation sur la côte australienne, les baleines à bosse n’avaient été documentées que dans l’hémisphère sud de l’Afrique du Sud. Comme ces mammifères marins se nourrissent généralement sur la côte de l’Antarctique pendant les mois d’été et migrent vers le nord de l’Australie pour se reproduire en hiver, le groupe capturé au large de la côte de Sapphire dans le sud de la Nouvelle-Galles du Sud était un événement « incroyable ».

En raison de la surpêche des baleines à bosse lorsque la chasse à la baleine était à son apogée, leur population a diminué au cours des dernières années, les poussant à la quasi-extinction. Mais en raison de changements dans les lois et de nouvelles politiques concernant leur conservation, heureusement, leur nombre augmente. La vidéo de baleines montrant les repas du supergroupe est d’un grand intérêt pour les scientifiques et les écologistes car elle met en évidence les changements dans l’environnement marin, qui pourraient autrement passer inaperçus.

Le Dr Vanessa Pirotta, du groupe de recherche sur les prédateurs marins de l’Université Macquarie et auteur principal de l’étude, a déclaré : « Cela aurait ressemblé à une mer de baleines. A nous de voir [the super-groups] dans les eaux australiennes est assez excitant. Elle a ajouté que les baleines sont vitales pour le développement de l’écosystème marin. Lorsque les mammifères marins se nourrissent dans une zone et font caca dans une autre, ils aident à déplacer les nutriments dans les océans et aident les corps sous-marins de la chaîne alimentaire à fonctionner correctement.

