Un bookmaker de premier plan a admis gagner 48 millions de livres sterling par an auprès de joueurs présentant un « risque élevé » de dépendance.

Kindred, propriétaire de 32Red et Unibet, a déclaré que ses systèmes de surveillance ont révélé que 1 £ sur 23 £ de pertes provenait de toxicomanes potentiels.

Le bookmaker basé en Suède est le premier à révéler les chiffres, faisant pression sur ses rivaux pour qu’ils emboîtent le pas.

Les sociétés de jeux d’argent sont tenues de surveiller l’activité de leurs clients et d’intervenir si les joueurs augmentent rapidement le montant d’argent ou le temps qu’ils consacrent aux paris en ligne.

Kindred recense plus de 1,1 milliard de livres sterling de paris chaque année, ce qui suggère que 48,3 millions de livres sterling proviennent de toxicomanes potentiels.

Mais les experts mettent en doute le nombre, affirmant que les bookmakers n’utiliseront probablement pas les mêmes mesures que les psychologues et les chercheurs, et que le chiffre réel pourrait être beaucoup plus élevé.

L’année dernière, un comité de la Chambre des Lords a estimé que 60% des pertes de jeu provenaient d’un groupe inconditionnel de joueurs compulsifs, qui ne représentent que 5% des clients.

Cette affirmation a été confirmée dans une étude majeure la semaine dernière, qui a révélé que plus d’un demi-million de joueurs déposaient plus de 900 £ par mois, soit les deux cinquièmes de leurs revenus.

Cela survient alors que l’industrie se prépare au plus grand bouleversement des lois sur les jeux de hasard depuis 15 ans. De nouvelles règles sur la publicité et des limites pour les mises en ligne et les dépôts mensuels sont à l’étude.

Neil Banbury, directeur général de Kindred UK, a déclaré: « Nous ne présentons pas cela comme une prétention de triomphe, mais pour être ouverts et transparents. Nous nous félicitons des contributions, nous voulons que les gens nous aident à améliorer ce domaine.

Kindred a déclaré avoir passé 55 000 appels l’an dernier à des clients après avoir identifié des jeux de hasard potentiellement dangereux, ce qui a conduit les trois quarts d’entre eux à « adopter un comportement de jeu plus sain ».

Les clubs de football invités à abandonner les publicités Les clubs de football ont été exhortés à cesser de placer des publicités de paris dans leurs flux de médias sociaux pour protéger les jeunes fans de la dépendance. Manchester City et Newcastle United font partie des destinataires d’une lettre signée par des dizaines de toxicomanes en convalescence et plus de 60 politiciens, dont le député conservateur Sir Iain Duncan Smith. La lettre met en évidence le problème des supporters bombardés d’offres de paris alors qu’ils «vérifient la composition de départ». Il est illégal pour les sociétés de jeux de faire de la publicité auprès des enfants, mais de nombreux adeptes en ligne des clubs ont moins de 18 ans et verront les messages. «Il est douloureux de voir des marques associées à un préjudice inimaginable», ajoute la lettre.

Il a déclaré qu’il visait à réduire le montant des revenus des joueurs présentant des signes de dépendance à zéro d’ici 2023.

Le géant de 2 milliards de livres sterling est un sponsor majeur du football de championnat, faisant la promotion de ses marques sur les maillots des clubs de football de Middlesbrough et de Derby County.

Le Daily Mail a appelé à une plus grande protection des toxicomanes avec sa campagne Stop the Gambling Predators.

Ces dernières années, il y a eu des dizaines de cas où les sociétés de jeux d’argent n’ont pas réussi à intervenir lorsque les clients ont dépensé plus qu’ils ne peuvent se le permettre. Ben Jones, qui a été emprisonné après avoir volé 370000 £ à son employeur pour financer son habitude, n’a reçu que des e-mails automatisés de Betway lui demandant s’il pouvait se permettre ses pertes.

Le fait de ne pas intervenir pour empêcher les joueurs de parier avec de l’argent volé, ou plus qu’ils ne peuvent se le permettre, a fait l’objet de nombreuses amendes réglementaires.

Les bookmakers se sont précipités pour concevoir une technologie permettant de collecter des données sur les clients, qui pourraient être utilisées pour augmenter les bénéfices et cibler le marketing.

Mais la façon dont ils surveillent les joueurs problématiques reste un secret. L’expert du jeu Dan Waugh, de Regulus Partners, a déclaré au Financial Times: «Il y a souvent un décalage entre la façon dont les opérateurs identifient le jeu potentiellement problématique et la façon dont les cliniciens et les chercheurs le font.