Le ministère égyptien de la Santé et de la Population a annoncé que 32 citoyens avaient été tués et 66 autres blessés dans une collision de train dans le district de Tahta, dans le gouvernorat de Sohag.

Le Dr Khaled Mujahid, Ministre adjoint de la santé et de la population pour l’information et la sensibilisation et porte-parole officiel du ministère, a expliqué qu’immédiatement après l’accident, 36 ambulances ont été envoyées, équipées de cas de morts et de blessés, vers les hôpitaux d’évacuation: «Sohag General , Sohag Education, Tahta et Maragha.

Mujahid a indiqué que le ministre de la Santé et de la Population s’est rendu dans le gouvernorat de Sohag pour suivre l’état de santé des blessés et pour s’assurer que les meilleurs moyens de soins de santé leur étaient fournis, et le ministre a également créé une salle de crise et d’urgence à Sohag. pour suivre les conséquences de l’accident, et pour fournir tous les fournitures et fournitures médicales, en plus de fournir des équipes médicales de toutes les spécialités du centre médical pour fournir le soutien nécessaire aux blessés.

La ministre de la Santé et de la Population a également présenté ses sincères condoléances et sa sympathie aux familles des victimes, priant Dieu d’inspirer à leurs familles patience et réconfort.