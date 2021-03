32 Sauvés du naufrage d’un bateau de pêche: «  Chaque instant compte  »

OTTAWA – La situation semblait désastreuse pour l’équipage de l’Atlantic Destiny. Un incendie a d’abord coupé la puissance à bord du chalutier à pétoncles, puis il a commencé à prendre de l’eau. À plus de 130 milles de son port d’attache en Nouvelle-Écosse, le navire de 144 pieds de long flottait désespérément de haut en bas sur des vagues de 40 à 80 pieds de haut.

Mais alors que l’Atlantic Destiny a finalement coulé, un effort de sauvetage conjoint du Canada et des États-Unis a signifié que tous ses 32 membres d’équipage avaient été secourus avant qu’il ne s’effondre.

«Le temps était probablement l’un des pires conditions météorologiques dans lesquelles j’ai exécuté une opération de levage», a déclaré le Cmdr. David McCown, pilote d’un hélicoptère de la Garde côtière des États-Unis qui a sauvé 13 membres de l’équipage du navire.

L’effort de sauvetage a commencé lorsque l’Atlantic Density a lancé un appel de détresse mardi à cause de l’incendie. Des navires des États-Unis et de la Garde côtière canadienne ont été envoyés; l’Aviation royale canadienne a envoyé deux hélicoptères de sauvetage et un avion de la Nouvelle-Écosse, tandis qu’une autre paire d’hélicoptères et un avion ont décollé d’une base de la Garde côtière américaine à Cape Cod.