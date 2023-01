32 morts dans des attaques jihadistes au Burkina Faso

OUAGADOUGOU, Burkina Faso –

De multiples attaques djihadistes à travers le Burkina Faso sur plusieurs jours ont entraîné la mort d’au moins 32 personnes, dont des militaires et des civils, ont annoncé mardi les autorités gouvernementales.

L’Agence nationale d’information du Burkina Faso a publié sur sa page Facebook qu’une douzaine de soldats et un civil ont été tués lundi à Falagountou, dans la région du Sahel au Burkina Faso, lors d’affrontements entre militaires et djihadistes. Vingt autres personnes ont été tuées lors de deux attaques ce week-end dans les régions du centre-est et de l’ouest du pays.

Quatre personnes ont été exécutées samedi après-midi lorsque des hommes armés ont intercepté leur camionnette entre les villages de Tenkodogo et Ouargaye. Dimanche, un mini-bus de passagers en provenance de la ville occidentale de Banfora a été intercepté par des hommes armés, a indiqué le colonel Jean Charles dit Yenapono Some, gouverneur de la région des Cascades, dans un communiqué. Huit femmes et un homme ont été libérés, les autres personnes ont été enlevées et leurs corps sans vie ont été retrouvés avec des impacts de balles le lendemain, a-t-il déclaré.

La violence djihadiste liée à Al-Qaïda et au groupe État islamique ravage ce pays d’Afrique de l’Ouest depuis des années, tuant des milliers de personnes et déplaçant près de 2 millions de personnes. Près de 5 000 civils ont été tués depuis 2015, selon l’Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED).

La violence a semé la frustration et la méfiance au sein de la population et a conduit à deux coups d’État l’an dernier. Le nouveau chef de la junte, Ibrahim Traoré, a pris le pouvoir en septembre en promettant d’endiguer la violence mais les attaques se multiplient.

Traoré a mobilisé des dizaines de milliers de combattants civils pour combattre les djihadistes aux côtés de l’armée. Mais les analystes affirment que les combattants civils sont accusés de cibler d’autres civils perçus comme travaillant avec les djihadistes, ce qui alimente les attaques de représailles.

“Les types d’atrocités de masse qui se produisent étaient attendus, car le conflit devait s’intensifier dans les mois à venir en raison de la mobilisation accrue de la population par le biais du programme (de volontaires) et de la tendance croissante aux exécutions extrajudiciaires par les forces de défense et de sécurité. observés ces derniers mois », a déclaré Heni Nsaibia, chercheur principal à l’ACLED.

“Avec l’augmentation de la violence d’État et de la violence sanctionnée par l’État, il n’est pas surprenant que la violence militante s’intensifie et alimente davantage les cycles d’attaques et de représailles”, a-t-il déclaré.

——–



Mednick a rapporté de Dakar, Sénégal.