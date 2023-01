32 jeunes joueurs camerounais échouent aux tests d’âge imposés par Samuel Eto’o avant les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations U17

Avant de disputer les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 17 ans plus tard ce mois-ci, l’équipe camerounaise des moins de 17 ans a vu 32 joueurs échouer aux tests d’âge imposés par Samuel Eto’o, président de la Fédération camerounaise de football, Fecafoot.

Lors de son élection en décembre 2021, l’ancien attaquant de Barcelone et de Chelsea a promis de lutter contre le problème de la fraude à l’âge au Cameroun grâce à l’utilisation du dépistage par imagerie par résonance magnétique (IRM). Les IRM scannent le poignet pour étudier la structure osseuse et indiquer si un joueur a plus de 17 ans.

La Confédération africaine de football (CAF) exige également que chaque joueur respecte les tests en vertu de ses règlements.

Le Cameroun accueillera le Congo, le Tchad, la RD Congo et la République centrafricaine pour les éliminatoires de la CAN U17 du 12 au 24 janvier, avec deux équipes qui se qualifieront pour la CAN U17 d’avril en Algérie. Cependant, l’équipe nationale des jeunes a du mal à constituer une équipe complète avant ses matches, en raison de la tricherie liée à l’âge.

Des tests ont d’abord été effectués sur l’équipe de 30 joueurs du camp d’entraînement des moins de 17 ans du Cameroun près de la capitale Yaoundé, 21 joueurs ayant échoué aux tests.

La Fecafoot a publié un communiqué mercredi 28 décembre : « 21 joueurs sur les 30 actuellement à l’entraînement ont échoué à l’issue des tests IRM.

“Ils ont été immédiatement écartés du groupe. Des démarches ont été immédiatement entreprises pour leur remplacement. Cette action fait suite à des consignes strictes données par le Président de la Fecafoot [Samuel Eto’o] afin de mettre un terme aux falsifications des actes d’état civil qui ont, par le passé, terni l’image de l’instance faîtière du football camerounais.

“La Fecafoot exhorte tous les acteurs, en particulier les éducateurs, à veiller à ce que les âges par catégorie soient respectés.”

Des remplaçants ont été appelés dans l’équipe, avec BBC Sport Afrique (s’ouvre dans un nouvel onglet) rapportant que 11 autres ont échoué aux tests d’âge le mardi 3 janvier. Le manager Jean Pierre Fiala doit maintenant faire face à une course contre la montre pour sélectionner une équipe complète pour les éliminatoires de la CAN, qui débuteront la semaine prochaine.

Ce n’est cependant pas la première fois que la Fédération camerounaise de football bloque des joueurs. En 2017, 14 joueurs ont échoué aux tests avant la CAN U17, la FIFA ayant introduit pour la première fois les scanners IRM pour la Coupe du monde U17 2009.

La Guinée a été disqualifiée de la Coupe du monde U17 en 2019 après que deux de ses joueurs ont été reconnus coupables d’être trop vieux.