32 globicéphales sauvés sur 230 échoués en Australie

HOBART, Australie (AP) – Des experts de la faune ont sauvé jeudi 32 des 230 baleines retrouvées échouées sur la côte ouest sauvage et isolée de l’État insulaire australien de Tasmanie un jour plus tôt.

La moitié du groupe de globicéphales trouvés échoués dans le port de Macquarie était présumée mercredi encore en vie, a déclaré le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Tasmanie.

Mais seulement 35 avaient survécu aux vagues battantes du jour au lendemain, a déclaré le directeur du Tasmania Parks and Wildlife Service, Brendon Clark.

“Sur les 35 qui restaient en vie ce matin, nous avons réussi à renflouer, sauver et libérer… 32 de ces animaux, et c’est donc un résultat formidable”, a déclaré Clark aux journalistes jeudi soir à Strahan, à proximité.

«Nous en avons encore trois vivants à l’extrémité nord d’Ocean Beach, mais en raison des restrictions d’accès, principalement des influences des marées, nous n’avons tout simplement pas pu accéder à ces trois animaux en toute sécurité aujourd’hui. Mais ils seront notre priorité demain matin », a ajouté Clark.

Les baleines se sont échouées deux ans jour pour jour après la découverte du plus grand échouage massif de l’histoire de l’Australie dans le même port.

Environ 470 globicéphales à longues nageoires ont été retrouvés le 21 septembre 2020, coincés sur des bancs de sable. Après une semaine d’efforts, 111 de ces baleines ont été sauvées, mais les autres sont mortes.

L’entrée du port est un chenal notoirement peu profond et dangereux connu sous le nom de Hell’s Gate.

Le biologiste du Programme de conservation marine, Kris Carlyon, a déclaré que les baleines mortes seraient testées pour voir s’il y avait des toxines dans leurs systèmes qui pourraient expliquer la catastrophe.

“Ces événements d’échouage de masse sont généralement le résultat d’une sorte d’arrivée accidentelle à terre, et cela pour toute une série de raisons”, a déclaré Carlyon.

Le salmoniculteur local Linton Kringle a aidé à l’effort de sauvetage de 2020 et a déclaré que le défi de jeudi était plus difficile car les baleines se trouvaient dans des eaux moins profondes et plus exposées.

Quatorze cachalots ont été découverts lundi après-midi échoués sur King Island dans le détroit de Bass entre le continent australien et la Tasmanie.

Le scientifique marin de l’Université Griffith, Olaf Meynecke, a déclaré qu’il était inhabituel pour les cachalots de s’échouer sur le rivage. Il a déclaré que des températures plus chaudes pourraient également modifier les courants océaniques et déplacer la nourriture traditionnelle des baleines.

