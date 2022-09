32 globicéphales sauvés sur 230 échoués en Australie

HOBART, Australie – Des experts de la faune ont sauvé jeudi 32 des 230 baleines retrouvées échouées sur la côte ouest sauvage et isolée de l’État insulaire australien de Tasmanie un jour plus tôt.

“Sur les 35 qui restaient en vie ce matin, nous avons réussi à renflouer, sauver et libérer… 32 de ces animaux, et c’est donc un résultat formidable”, a déclaré Clark aux journalistes jeudi soir à Strahan, à proximité.

Le salmoniculteur local Linton Kringle a aidé à l’effort de sauvetage de 2020 et a déclaré que le défi de jeudi était plus difficile car les baleines se trouvaient dans des eaux moins profondes et plus exposées.