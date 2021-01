Les 32 choses que nous avons apprises du week-end de la saison 2020 de la NFL:

1. La ligue a annoncé sa première ouverture en séries éliminatoires avec des triples titres consécutifs « Super Wild Card Weekend ». « Redemption Road » ou « Football Exorcism » aurait tout aussi bien fonctionné.

1a. Les Browns de Cleveland ont remporté leur premier match éliminatoire en 26 ans.

1b. Les Bills de Buffalo ont remporté leur premier match éliminatoire en 25 ans.

1c. Les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté leur premier match éliminatoire en 18 ans, le dernier étant leur triomphe du Super Bowl XXXVII sur les Raiders.

1d. Baltimore Ravens QB Lamar Jackson a eu un (petit) singe dans le dos, remportant son premier départ en séries éliminatoires à sa troisième tentative.

1e. Les Saints ont évité une mauvaise défaite en janvier … pour l’instant.

2. Tom Brady-Drew Brees, troisième tour du tour divisionnaire? Oui s’il vous plaît. Bien sûr, cela aurait fait un bon match de championnat NFC … mais l’une ou l’autre de ces légendes rendre visite à Aaron Rodgers et aux Packers de Green Bay lors de l’inclinaison du titre de la conférence serait tout aussi délicieuse.

2a. Sur une note connexe, préparez-vous à entendre un peu parler de la difficulté de battre une équipe trois fois en une saison. Les saints de Brees ont balayé les Bucs de Brady en 2020.

2b. Mémo aux récepteurs de Tampa: Gardez les Saints CJ Gardner-Johnson hors de votre tête … ou du moins hors de portée de voix.

3. Revenons à TB12. Samedi, Brady, 43 ans, est devenu le joueur le plus âgé à lancer une passe TD en séries éliminatoires. Il avait 51 jours de plus que le précédent détenteur du record, George Blanda, mais il a toujours l’air beaucoup plus jeune que le Hall of Famer.

3a. Brady et son ancien coéquipier, l’actuel Titans K Stephen Gostkowski, sont les premiers joueurs à être membres de clubs éliminatoires en 12 saisons consécutives.

3b. Brady n’avait jamais joué dans un match de wild card sur la route avant samedi.

3c. Brady a maintenant battu 17 franchises différentes de la NFL en séries éliminatoires parmi ses 31 victoires en séries éliminatoires. Aucun autre quart-arrière n’a même 17 victoires en séries éliminatoires. (Les 16 triomphes du Hall of Famer Joe Montana se classent au deuxième rang de tous les temps.)

4. Rodgers et (vraisemblablement) le quart-arrière des Rams Jared Goff se rencontreront samedi au Lambeau Field dans un match contre l’ancien Cal Bears.

5. Baker Mayfield de Cleveland et Patrick Mahomes de Kansas City se rencontreront dimanche prochain au Arrowhead Stadium pour un match des anciens Texas Tech Red Raiders.

6. Dimanche a marqué le premier match éliminatoire sur route des Bears en 26 ans.

6a. Dimanche a marqué le premier match éliminatoire des Bears à la Nouvelle-Orléans depuis que la légendaire équipe de 85 a battu les Patriots au Super Bowl XX.

sept. En espérant que (l’ancien?) Colts QB Philip Rivers prend un coup de plus pour atteindre le Super Sunday. Je déteste voir Philly Riv coincé avec l’étiquette « Le meilleur QB pour ne jamais atteindre un Super Bowl ».

8. L’avantage du terrain à domicile continue d’être surestimé, les équipes ayant une fiche de 127-128-1 dans leurs propres bâtiments, la pire note depuis la fusion AFL-NFL en 1970, dans cette étrange saison régulière. Cette tendance se poursuit dans les séries éliminatoires, les clubs de route l’emportant dans quatre des six affrontements du week-end.

9. Ce serait bien sûr excitant de voir Josh Allen et Mahomes avoir une bonne vieille fusillade dans la ronde du titre de l’AFC. Mais vous devez vous demander si les Bills, si fortement dépendants d’Allen compte tenu de leur incapacité à courir le ballon ou à jouer beaucoup de défense (472 verges accordées aux Colts), peuvent survivre aux Ravens en hausse dans le tour de division.

dix. Rencontre de samedi entre les Bucs (Lori Locust et Maral Javadifar) et Washington (Jennifer King) a été le premier match d’après-saison à présenter des entraîneurs féminins sur les deux lignes de touche. Les progrès positifs sont toujours les bienvenus.

11. Pour une équipe dont l’histoire ne date que de 1996, les Ravens de Baltimore ont créé tout un héritage d’après-saison.

11a. L’entraîneur-chef John Harbaugh détient maintenant huit victoires en séries éliminatoires sur route, la plupart dans l’histoire de la ligue après avoir brisé une égalité avec Tom Coughlin et le Hall of Famer Tom Landry.

11b. Les Ravens ont une fiche de 6-0 dans la ronde des wild-card, le meilleur record de la ligue.

11c. Les Ravens sont également la seule organisation à avoir une fiche de victoires (11-6) dans les matchs éliminatoires sur route.

12. Jackson a rejoint Colin Kaepernick en tant que seul quart-arrière avec plusieurs matchs de course de 100 verges dans l’histoire des séries éliminatoires.

13. Les 28 points des Browns au premier quart dimanche étaient un record en séries éliminatoires depuis la fusion.

13a. Cleveland n’avait pas marqué au moins 40 points dans un match d’après-saison depuis 1954.

14. Le TD de départ de Chicago TE Jimmy Graham était-il le meilleur jamais (dans n’importe quel sport) pour un gars jouant pour l’équipe perdante?

14a. Clairement Bears WR Javon Wims ne voulait aucune partie des graphismes de Nickelodeon … mais plus à ce sujet plus tard.

14b. Et ainsi commence une intersaison convaincante pour Chicago, qui doit déterminer ce qu’il faut faire à propos de l’agent libre QB Mitchell Trubisky, dont le séjour largement décevant de quatre ans s’est terminé avec certains de ses meilleurs football – malgré dimanche – lors des éliminatoires de fin de saison des Bears. conduire.

15. Ne dormez pas sur la défense de la Nouvelle-Orléans, qui a établi des records de séries défensives de la franchise en limitant Chicago à neuf points et 239 verges.

15a. Avant dimanche, Brees and Saints WR Michael Thomas et RB Alvin Kamara n’avaient joué que 67 clichés ensemble cette saison.

16. Les Titans CB Malcolm Butler ont décroché sa première passe en séries éliminatoires depuis qu’il a volé le quart des Seahawks Russell Wilson au Super Bowl XLIX il y a six ans. Dimanche a également été la première apparition de Butler en séries éliminatoires depuis qu’il a été efficacement mis au banc par l’entraîneur des Patriots Bill Belichick au Super Bowl LII contre les Eagles.

17. Washington est devenu la première équipe à remporter sa division avec un record de moins de .500, mais a ensuite perdu son premier match éliminatoire.

18. Est-ce que quelqu’un est éligible pour la Médaille présidentielle de la liberté après une saison non éliminatoire? Demander un ami …

19. Rams OLB Leonard Floyd a récolté sept sacs en trois matchs contre Seattle cette saison. Il est le premier joueur des 101 saisons de la NFL à avoir plusieurs sacs contre le même adversaire trois fois en une seule campagne.

19a. Le coéquipier de Floyd, Aaron Donald, a 15 sacs de Wilson en 15 matchs. En espérant que la blessure aux côtes de Donald ne le gardera pas contre Rodgers et les Packers samedi après-midi.

20. Je dois être amplifié pour l’entraîneur des Browns Kevin Stefanski et le Pro Bowl G Joel Bitonio, le joueur le plus ancien du club, qui a simplement retardé ses débuts personnels en séries éliminatoires d’une semaine au lieu d’indéfiniment après que COVID-19 les a empêchés de participer à l’étourdissement de dimanche soir contre les Steelers. .

21. La pandémie a également fait des ravages au-delà du terrain. Kurt Warner de NFL Network, Tony Romo de CBS et Mike Tirico de NBC ont tous dû mettre en quarantaine et diffuser depuis chez eux ce week-end.

22. Mayfield de Cleveland est devenu le premier quart repêché n ° 1 au classement général à remporter ses débuts en séries éliminatoires depuis qu’Alex Smith avait fait la même chose neuf ans plus tôt.

22a. Dommage que Smith n’ait pas eu la chance de remporter sa troisième victoire en séries éliminatoires pour sa troisième franchise différente, son mollet blessé mettant fin prématurément à sa magnifique saison de retour.

23. C’est officiel: les Steelers sont la pire équipe 11-0 – et maintenant 12-5 – dans les annales de la NFL.

24. Colts LB Darius Leonard joue à 215 livres? J’espère que ça dure, mec.

25. Avant dimanche, le dernier jeu de wild-card organisé à Nashville était le « Music City Miracle » 21 ans plus tôt.

26. Au cas où vous auriez raté un match épique de sublimes parieurs samedi, Michael Dickson de Seattle a battu Johnny Hekker de LA, le meilleur pour le faire pour mon argent.

27. Les Titans RB Derrick Henry ont couru pour 40 verges avec seulement 2,2 par tentative dimanche contre Baltimore. Les deux étaient les plus bas de la saison pour le plus récent rusher de 2000 verges de la ligue.

28. Tyler Bass de Buffalo a percé un panier de 54 verges samedi, le plus long par une recrue dans un match éliminatoire à l’époque du Super Bowl (depuis 1966).

29. La myriade de paris de l’entraîneur d’Indianapolis Frank Reich n’a pas vraiment porté ses fruits, mais je jouerais pour (ou l’embaucherais) à tout moment.

30. Pouvons-nous arrêter de danser sur les logos du milieu de terrain, vous tous? Je veux dire que JuJu a reçu le message … rien de bon n’en sort.

31. Heureusement que je suis un père branché qui aime « Blinding Lights » de The Weeknd … parce que c’est tout ce que vous allez entendre avant la mi-temps du Super Bowl LV.

32. Cependant, je peux toujours être un « sortez de ma pelouse couverte de boue » Gen Xer quand il s’agit de voir les matchs de la NFL sur Nickelodeon. Je comprends – j’attire les globes oculaires des jeunes – mais moi … surtout quand vous ne pouvez pas filtrer avec succès les jurons captés par les microphones sur le terrain dans un jeu où un joueur (Bears WR Anthony Miller) est éjecté pour avoir lancé un coup de poing. (J’aime aussi être en désaccord avec mes collègues Millennial qui sont des pères moins expérimentés.)

32a. Mais, certes, c’est plutôt cool que l’entraîneur victorieux des Saints, Sean Payton, se soit laissé maigrir après le match …

32b. … tout aussi horrible qu’il n’ait pas d’abord retiré ses jolies Air Jordan XI. Vous êtes censé penser à quelques jeux à venir, entraîneur.

