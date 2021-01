Les 32 choses que nous avons apprises du week-end des séries éliminatoires de la saison 2020 de la NFL:

1. NE PEUT PAS ATTENDRE – célèbre exclamé par Jets LB Bart Scott ™ il y a 10 ans d’ailleurs – pour le prochain week-end de championnat de la NFL. L’AFC propose une confrontation entre les jeunes pistolets Patrick Mahomes, en supposant qu’il est en assez bonne santé pour jouer, et Josh Allen; le NFC nous offre une rencontre de tous les temps alors qu’Aaron Rodgers et Tom Brady s’affrontent pour la première fois en séries éliminatoires. Oh … et les Chiefs, Bills, Packers et Buccaneers sont tous assez bons aussi. Mais l’excitation et l’anticipation sont en partie alimentées par le désir de regarder des matchs de football passionnants …

2. … étant donné la déception générale des affrontements de division. Les compétitions de l’AFC ont été gâchées par des commotions cérébrales subies par Mahomes et Lamar Jackson des Ravens – même si cela en dit long sur les progrès de la ligue sur ce front, aucun des anciens MVP de la ligue n’est revenu à des matchs d’une telle importance. Du côté de la NFC, Rodgers and Co. n’a jamais semblé être en péril imminent contre les Rams, tandis que les chiffres d’affaires ont en quelque sorte fait éclore la bataille très médiatisée Bucs-Saints avec Brady et Drew Brees.

3. Bien sûr, Mahomes et Baker Mayfield n’allaient jamais reproduire leur légendaire combat pour les prix de 2016, lorsque les Oklahoma Sooners de Mayfield ont survécu aux Texas Tech Red Raiders de Mahomes (anciennement l’équipe de Mayfield) 66-59.

4. Pendant ce temps, Brady a eu le dernier mot contre Brees dans ce qui sera probablement leur seule rencontre éliminatoire dans ce qui était probablement le dernier chapitre d’une rivalité qui a commencé dans le Big Ten – lorsque TB12 (puis TB10) a joué pour le Michigan et que Brees était un Chaudronnier Purdue. . Brees avait remporté cinq des sept victoires contre Brady dans la NFL avant dimanche, lorsqu’il n’a pas été en mesure de mener la Nouvelle-Orléans à un balayage 3-0 2020 de Tampa Bay.

5. La dernière fois que les Bills et les Chiefs se sont rencontrés lors du match pour le titre de l’AFC, c’était la saison 1993, lorsque Jim Kelly de Buffalo a battu Joe Montana de Kansas City. Les fondateurs du club, Lamar Hunt et Ralph Wilson, sourient quelque part.

5a. Le prochain match pourrait être un classique étant donné que les huit dernières victoires des Chiefs ont été de six points ou moins, un record de la NFL.

6. Les Buccaneers, qui jouent à Green Bay le week-end prochain, sont à une victoire de devenir la première équipe de l’histoire de la NFL à accueillir un Super Bowl dans leur propre stade … bien que les 49ers de 1984 aient remporté le Super Bowl 19 au Stanford Stadium, ce qui est assez proche à la baie.

sept. Les deux matchs de championnat sont des rematchs de saison régulière à partir de la semaine 6, bien que les rencontres initiales aient eu lieu dans des lieux différents. Les Chiefs ont gagné 26-17 à Buffalo et les Bucs ont étranglé le Pack 38-10 à Tampa.

8. L’âge avant la beauté?

8a. L’âge moyen des quatre quarts partants de la NFC dans les éliminatoires divisionnaires était de 37,8 ans, le plus vieux de tous les temps pour ce tour.

8b. Le match Bucs-Saints était le premier match éliminatoire avec deux quarts de départ au nord de 40 ans – et avait également l’âge combiné le plus élevé (85 ans, 169 jours) de QB de départ pour tous les matchs des 101 saisons de la ligue. C’était aussi la première fois que les deux meneurs de tous les temps de la ligue en TD s’affrontaient en séries éliminatoires.

9. La beauté avant l’âge?

9a. L’âge moyen des quatre quarts partants de l’AFC dans les éliminatoires divisionnaires était de 24,3 ans, le plus jeune de tous les temps pour cette ronde.

9b. Ce week-end a marqué la première fois que les quatre QB de départ d’une division avaient tous moins de 26 ans.

dix. L’hiver de la Nouvelle-Angleterre est devenu un peu plus sombre. Le débat dynastique Brady contre Belichick semble prendre une plus grande clarté.

11. Les Saints ont tenu une avance lors de leurs sept derniers matchs éliminatoires … ils en ont remporté trois.

12. Brees, qui a disputé son dernier match dimanche selon plusieurs rapports, partirait apparemment sans un deuxième anneau insaisissable tout en subissant le premier match à trois INT de sa carrière en séries éliminatoires.

12a. Le record des séries éliminatoires de Brees est maintenant de 9-9.

13. Les Bills ont 128 verges au sol dans leurs deux victoires en séries éliminatoires. Revenir unidimensionnel à Arrowhead la semaine prochaine semble terriblement risqué … mais nous sommes tous pour voir Allen et Mahomes s’en charger à chaque jeu.

14. Ironiquement, les débuts de Jameis Winston en séries éliminatoires ont eu lieu contre les Bucs, qui l’ont repêché n ° 1 au classement général en 2015 avant de le remplacer par Brady cinq ans plus tard. Winston, qui pourrait succéder à Brees en 2021, a lancé un touché de 56 verges sur sa seule passe.

15. Mis à part les angles évidents du quart-arrière, la fin de semaine de division était vraiment consacrée à l’entraîneur des Chiefs Andy Reid.

16. Après avoir survécu à l’absence de Mahomes, Kansas City reste sur la bonne voie pour la première répétition du Super Bowl en 16 ans, les Patriots 2003-04 étant les derniers champions à défendre avec succès.

17. Le match de samedi soir a été dirigé par John Harbaugh des Ravens et Sean McDermott des Bills, tous deux assistants de Reid à Philadelphie.

18. Les Chiefs de Reid deviendront la première équipe de l’AFC à accueillir trois matchs de championnat consécutifs. La seule équipe NFC à le faire? Reid’s Eagles pendant les séries éliminatoires de 2002 à 2004.

18a. Les Chiefs ont été si dominants sous Reid qu’ils n’ont pas pris la route pour un match éliminatoire depuis 2015. Kansas City n’a pas manqué les séries éliminatoires depuis 2014, sa deuxième saison avec la franchise.

19. La victoire de dimanche était la sixième de Reid en séries éliminatoires avec les Chiefs, un nouveau record d’équipe parmi sa litanie d’entraîneurs stellaires.

20. Bien sûr, le moment brillant de Reid a été sa décision courageuse de faire passer le ballon au quart et un de la ligne de 48 verges de Kansas City avec environ une minute à jouer et les Chiefs avec une avance de cinq points. Henne s’est connecté avec WR Tyreek Hill pour 5 verges pour mettre le jeu sur la glace.

20a. Rappel, en particulier à ceux d’entre vous à Philly, Reid a été crucifié au fil des ans pour ses décisions de gestion de l’horloge.

21. Tony Romo aurait peut-être souffert de l’annonce dimanche de deux interceptions au quatrième quart pour les Cowboys. Reid a complètement défié l’analyse de Romo plus d’une fois, y compris lorsque Henne a en fait joué un jeu sur ce match, remportant la quatrième place plutôt que d’essayer simplement de mettre les Browns hors-jeu avec un décompte difficile.

22. Non seulement les fans de Cleveland ont subi une autre défaite déchirante en séries éliminatoires, mais le baiser de la mort a été servi par Henne – un homme du Michigan, qui a été fantastique en soulageant Mahomes … en dehors d’une interception disgracieuse.

23. En parlant de sauvegardes des chefs, bravo à RB Darrel Williams. Le héros du Super Bowl, Damien Williams, a choisi de ne pas participer cette saison … Le choix de premier tour Clyde Edwards-Helaire était inactif (hanche, cheville) … et le vétéran Le’Veon Bell n’a tout simplement pas produit grand-chose depuis son départ des Jets. Entrez Darrel Williams, qui a affiché 94 verges de mêlée et a aidé KC à maintenir l’équilibre offensif.

23a. Mahomes était parmi les chefs clés – Hill, TE Travis Kelce, DE Frank Clark et S Tyrann Mathieu étaient parmi les autres – jouant pour la première fois en 21 jours après avoir obtenu la semaine 17 avant leur congé du premier tour. Vous vous attendez à ce que ce groupe soit particulièrement pointu la prochaine fois sans les toiles d’araignées.

24. La saison très décevante des Saints WR Michael Thomas s’est terminée de façon appropriée: zéro réception sur quatre cibles.

25. Les deux fois, les Packers ont affronté les Rams en séries éliminatoires – 1967 et samedi – LA s’est vanté d’une défense qui a permis le moins de points de la ligue. Green Bay a prévalu à chaque fois.

26. Le Pack n’a pas accueilli de match de championnat NFC depuis 2007, lorsque Brett Favre était le quart-arrière, et n’en a pas remporté un au Lambeau Field depuis la saison 1996 … lorsque Brett Favre était le quart-arrière.

27. Les Saints sont la cinquième équipe à marquer au moins 30 touchés au sol et dans les airs au cours de la même saison, mais la seule à ne pas atteindre le Super Bowl.

28. Je ne suis pas aussi convaincu que certains de réorganiser la règle de la NFL qui attribue un touché à la défense lorsqu’un joueur offensif fouille dans la zone des buts – un problème qui fait vraiment chauffer le piment lorsqu’un joueur perd le contrôle du ballon lors de l’étirement. pour étendre la balle à travers le pylône. Cependant, quand cela se produit sur un coup de casque à casque, comme cela a été le cas à Kansas City lorsque les Chiefs S Daniel Sorensen ont délogé le ballon des Browns WR Rashard Higgins sur la ligne de but … eh bien, faisons au moins ces coups manifestement illégaux. révisable.

29. Dommage d’un samedi pour Jackson, dont la première interception dans la zone rouge de la NFL – il avait auparavant lancé 49 passes consécutives de TD à l’intérieur des lignes de 20 verges de l’adversaire – a fait basculer ce qui était près d’un match nul 10-10 dans une avance de 17-3 Bills. après que CB Taron Johnson a pris 101 mètres dans la direction opposée. Jackson a été blessé peu de temps après.

30. Ils n’ont pas connu la victoire, mais au moins l’entraîneur des Browns Kevin Stefanski, G Joel Bitonio et CB Denzel Ward ont pu faire leurs débuts en séries éliminatoires après que COVID-19 les ait gardés à la maison lors de la ronde des wild-card à Pittsburgh.

30a. Et j’espère que Stefanski obtiendra un signe de tête mérité en tant qu’entraîneur de l’année de la NFL après avoir retourné le navire de Cleveland dans les circonstances les plus difficiles qu’un patron recrue puisse imaginer.

31. Reconnaissons une défense de Tampa qui a forcé quatre revirements dimanche, en partie grâce à des jeunes en herbe comme LB Devin White, CB Sean Murphy-Bunting et S Mike Edwards.

32. Ses possible Seattle S Jamal Adams ne comprend pas. Rappel: Il a autant de victoires en séries éliminatoires avec les Seahawks qu’avec les Jets …

