Les 32 choses que nous avons apprises de la semaine 17 de la saison 2020 de la NFL:

1. À partir de l’expansion des séries éliminatoires en 1990, le champ des séries éliminatoires de la NFL a eu au moins quatre participants chaque saison qui n’ont pas réussi à se qualifier l’année précédente. Parmi les éliminatoires de la saison 2020, les Chicago Bears, les Cleveland Browns, les Indianapolis Colts, les Los Angeles Rams, les Pittsburgh Steelers, les Tampa Bay Buccaneers et Washington jouaient tous au golf au début de 2019.

2. Avec les Browns et les Buccaneers en séries éliminatoires, les Jets de New York possèdent maintenant la plus longue sécheresse en séries éliminatoires de la ligue – celle qui remonte à 2010.

3. Les Browns affronteront les Steelers dans le tour des wild-card. La dernière apparition de Cleveland en séries éliminatoires a eu lieu en 2002 – lorsque les Browns ont perdu 36-33 … à Heinz Field.

3a. Tom Brady affrontera Washington dans le tour des wild-card. TB12 est 1-3 contre les équipes NFC Est en séries éliminatoires … bien que ces matchs se soient déroulés sur des étapes légèrement plus importantes – même en Super.

4. Les Titans RB Derrick Henry sont devenus le huitième coureur de 2000 verges de l’histoire de la ligue.

4a. Les 2 027 verges de Henry au sol sont le cinquième total le plus élevé jamais enregistré.

4b. Henry est devenu le premier homme à remporter des couronnes consécutives à la course depuis le Hall of Famer LaDainian Tomlinson l’a fait en 2006 et 2007.

5. Titans K Sam Sloman est l’anti-Parkey.

6. Dimanche mémorable pour Brady, qui a fait son 299e départ en saison régulière – battant le record de Brett Favre parmi les quarts.

6a. Brady a également atteint 40 passes TD en une saison pour la deuxième fois de sa carrière. Lui et Peyton Manning sont les seuls joueurs de l’histoire de la ligue à lancer 40 touchés pour plusieurs équipes.

6b. Brady, 43 ans, est le premier à lancer 40 touchés alors qu’il a plus de 40 ans.

sept. Les Buccaneers ont marqué un record de franchise de 492 points, battant le record d’équipe précédent de 458.

7a. Les Bills ont marqué un record de franchise de 501 points, battant le record d’équipe précédent de 458.

8. Baltimore pourrait être mis en place pour une tournée de rédemption. Tête de série n ° 1 des séries éliminatoires de l’AFC la saison dernière après une fiche de 14-2, les Ravens ont été un coupable en séries éliminatoires, perdant leur premier match 28-12 contre le Tennessee. Mais après avoir remporté leur cinquième consécutif pour mettre fin à la campagne 2020, ils entrent en séries éliminatoires à chaud … à partir de Nashville.

9. Titans vs Ravens pourrait être le meilleur match éliminatoire du week-end wild card, le vainqueur – les deux équipes ont des matchs au sol dévastateurs – sont sans doute les mieux placés pour faire trébucher les Chiefs dans une approche offensive de type keepaway.

dix. Lamar Jackson de Baltimore est le premier quart-arrière de l’histoire de la ligue avec plusieurs saisons de course de 1000 verges.

10a. Les Ravens ont couru pour 404 verges à Cincinnati, ce qui en fait la deuxième équipe à dépasser les 400 dans un match à l’ère du Super Bowl (depuis 1966).

11. Rams QB John Wolford, un ancien Arizona Hotshot dans le défunt AAF, a aidé LA à obtenir une place de joker lors de sa première apparition dans la NFL. Selon ESPN Stats & Info, Wolford est le premier quart-arrière de l’ère du Super Bowl à faire ses débuts dans la finale de la saison régulière avec une place en séries éliminatoires en jeu.

12. Les Saints ont balayé leurs adversaires NFC Sud pour la première fois de l’histoire de la franchise.

13. Les Bills ont balayé leurs adversaires de l’AFC Est pour la première fois de l’histoire de la franchise.

14. Les Dolphins de Miami sont entrés dimanche avec la défense la plus avare de la ligue. Ils ont fini par céder 56 points et la dernière place en séries éliminatoires de l’AFC.

14a. Mais les Fins sont devenus le premier club depuis les Patriots de 2012 à obtenir au moins un plat à emporter dans les 16 matchs de saison régulière.

15. Les Giants DL Leonard Williams ont accumulé trois sacs lors de la défaite de Dallas dimanche, terminant la saison avec un meilleur 11½ en carrière. Williams, qui joue sur une étiquette de franchise de 16,1 millions de dollars, a eu un demi-sac en 2019.

16. Les Bears ont une fiche de 0-6 de tous les temps contre les Packers lors de la semaine 17. Chicago a quand même soutenu les séries éliminatoires. Merci, Arizona.

17. Saints WR Emmanuel Sanders a capté neuf passes dimanche, le portant à 61 pour l’année – et un bonus de 500000 $ pour atteindre 60.

18. La Nouvelle-Orléans s’est précipitée pour 156 verges, son troisième plus haut total de la saison, malgré que ses meilleurs porteurs de ballon soient mis de côté pour des problèmes de COVID-19. Désormais, le souci est de savoir si Alvin Kamara sera disponible pour le match d’ouverture contre les Bears dimanche prochain.

19. Jeu du jour? Sans doute un combat prétendument dénué de sens entre les Vikings et les Lions, remporté par le Minnesota 37-35 après sept changements de tête. Les Vikes ont terminé avec 508 verges au total.

19a. À moins que ce ne soit Raiders-Broncos, un match tout aussi insignifiant remporté par Las Vegas grâce à un TD et une conversion à deux points à 24 secondes de la fin leur a donné un avantage de 32-31 … même si la défense a tenté de le rendre par la suite avec une pénalité de retard de jeu stupide, la 14e infraction de l’équipe de la journée.

20. Les 107 prises de TE Darren Waller sont un record d’une saison des Raiders, éclipsant la marque de Tim Brown (104 en 1997).

21. Vikings WR Justin Jefferson est devenu la première recrue de l’ère du Super Bowl à terminer avec 1 400 verges sur réception. Le Hall of Famer Randy Moss détenait auparavant le record de recrue du Minnesota (1 313 verges en 1998).

21a. Pas un grand jour pour Moss dans l’ensemble, qui avait l’habitude de partager un record avec Buccaneers WR Mike Evans pour la plupart des saisons consécutives de réception de 1000 verges pour commencer une carrière. Evans tient cela par lui-même après avoir atteint le plateau pour la septième année consécutive dimanche.

22. Maintenant, Evans et les Bucs espèrent que la blessure au genou qui l’a chassé du match contre les Falcons ne l’empêchera pas de faire ses débuts en séries éliminatoires.

23. Les débuts en séries éliminatoires des Dolphins QB Ryan Fitzpatrick devront attendre au moins 2021.

24. Chargers QB Justin Herbert est devenu la première recrue à lancer pour plus de 30 touchés, mais a chuté de 39 verges avant de battre le record d’Andrew Luck pour la plupart des verges par la passe des recrues (4374). La chance a disputé 16 matchs à sa première saison, un de plus que Herbert, qui a établi le record de la plupart des matchs (8) par une recrue avec plus de 300 verges par la passe. Les 396 complétions d’Herbert sont également un nouveau standard de recrue.

25. En parlant de recrues passionnantes, le RB Jonathan Taylor a presque à lui seul conduit les Colts dans les séries éliminatoires, avec 253 verges et une paire de scores sur les Jaguars. Taylor, qui a marqué en quatre matchs consécutifs, est la troisième recrue d’Indianapolis à courir pour au moins 1 000 verges et 10 touchés. Hall of Famers Edgerrin James et Marshall Faulk sont les autres.

26. Les 48 passes de TD, un sommet de la ligue des Packers QB Aaron Rodgers, ont battu son précédent record de franchise (45 en 2011, alors qu’il était le joueur le plus utile de la ligue).

26a. Les 115 prises des Packers WR Davante Adams constituent également un nouveau record de Green Bay pour une saison.

27. Le quart Russell Wilson est le premier joueur des Seahawks avec 40 passes de touché en une saison.

27a. WR Tyler Lockett est le premier joueur des Seahawks avec 100 prises en une saison.

27b. WR DK Metcalf est le premier joueur des Seahawks avec plus de 1 300 verges sur réception en une saison.

28. Les 49ers sont allés 0-3 cette saison en jouant des matchs «à domicile» en Arizona.

29. Le Texans WR Brandin Cooks a atteint 1000 verges sur réception pour sa quatrième équipe différente, ce que seul Brandon Marshall avait fait auparavant.

30. Le record des Steelers de matchs consécutifs de saison régulière avec au moins un sac est maintenant de 73.

31. Lions K Matt Prater s’est connecté sur son 59e but en carrière sur au moins 50 verges, brisant une égalité avec Sebastian Janikowski pour le record de carrière de la NFL.

32. La NFL a réussi à disputer ses 256 matchs de saison régulière malgré la pandémie COVID-19. Prochain défi, jouer à ses 13 jeux les plus importants avec une perturbation virale minimale.

