Les 32 choses que nous avons apprises de la semaine 16 de la saison 2020 de la NFL:

1. Pour la première fois de son histoire de 101 saisons, la NFL a organisé au moins un match tous les jours de la semaine. C’est évidemment une fonction de rééchelonnements liés à la pandémie, y compris une paire de concours qui ont fini par se jouer le mardi et un autre un mercredi. Le match de Noël entre les Vikings et les Saints, qui avait été fixé lors de la publication du calendrier au printemps, a fait du vendredi le dernier jour pour obtenir un match en 2020.

2. Dimanche s’est terminé avec quatre équipes de l’AFC, chacune avec une fiche de 10-5, en lice pour les trois places de la conférence. Les Dolphins, Ravens et Browns se qualifieront pour les séries éliminatoires avec des victoires lors de la semaine 17. Les Colts ont besoin d’aide. Les Titans, en tête de l’AFC Sud, sont également 10-5 et risquent de rester à la maison avec une défaite à la semaine 17 contre Houston.

3. La candidature des Chiefs pour la première répétition du Super Bowl depuis que les Patriots 2003-2004 l’ont réussi a été stimulée lorsque Kansas City a remporté le bye et l’avantage du terrain de l’AFC. Cependant, le quart Patrick Mahomes et cette attaque seraient bien servis pour rétablir un certain rythme lors de la semaine 17 étant donné leur médiocre performance lors d’un triomphe de 17-14 contre Atlanta.

4. Doublure d’argent? Au moins, Kansas City sait qu’elle peut l’emporter dans des matchs serrés, sa séquence de sept victoires consécutives dans des compétitions décidée par six points ou moins est la plus longue de l’histoire de la ligue.

5. Cependant, vous ne pouvez pas demander beaucoup plus à Travis Kelce de KC, qui connaît peut-être la meilleure saison de son histoire avec une fin serrée. Dimanche, il est devenu le premier homme à son poste à dépasser 1400 verges sur réception en une campagne tout en effaçant le précédent record de verges par George Kittle en une saison (1377 en 2018) par une extrémité serrée.

5a. Kelce est également la première volée serrée avec plusieurs saisons de 100 prises et possède maintenant un record de 105 prises en carrière – le troisième meilleur du poste et le plus jamais par un joueur des Chiefs, quel que soit l’endroit où ils s’alignent. Kelce aurait besoin de 12 prises lors de la semaine 17 pour éclipser le record de Zach Ertz, âgé de deux ans.

6. Mahomes a lancé un INT dans une situation de but à atteindre pour la première fois de sa carrière. Avant cela, séries éliminatoires incluses, il avait 50 passes de touché dans des scénarios de but à aller.

IMAGE DE LECTURE:Les Chiefs remportent la tête de série n ° 1 de l’AFC, les Seahawks prennent NFC West

MIKE JONES:Haskins semble manquer de chances avec l’équipe de football de Washington

JARRETT BELL:Les Seahawks utilisent la défense pour gagner NFC West et «bon sang, ça fait du bien!

sept. En parlant de records, bravo au quart des Chargers Justin Herbert, dont la 28e passe TD a établi le record des passants recrues en dépassant Baker Mayfield. Herbert est également devenu la quatrième recrue à dépasser les 4 000 verges par la passe. Il a besoin de 341 verges supplémentaires à la semaine 17 pour battre le record de première année d’Andrew Luck de 4374 verges, établi en 2012.

8. Bolts WR Mike Williams a attrapé cinq balles dimanche – quatre de Herbert et une interception décisive de Drew Lock de Denver lors du dernier jeu de la victoire 19-16 de Los Angeles.

9.Créditez la défense du champion NFC West Seattle Seahawks, qui a projeté comme l’une des pires de l’histoire de la ligue plus tôt cette saison. Mais ce groupe a bondi, coïncidant en partie avec le retour à la santé de S Jamal Adams, tenant quatre des cinq derniers adversaires de Seattle à moins de 300 mètres – et aucun de ces cinq ennemis n’a réussi plus de 17 points.

dix. Aaron Rodgers a presque terminé son troisième MVP dimanche soir … alors que Pack a remporté la victoire en remportant la tête de série n ° 1 de la NFC.

11. Pendant ce temps, Carson Wentz n’est pas le seul quart-arrière repêché en 2016 à avoir connu des moments difficiles. Le jeu disgracieux de Jared Goff – exacerbé par la blessure au pouce de dimanche – a presque tiré les Rams de la photo des séries éliminatoires. Cependant, compte tenu des paramètres de son contrat, LA est probablement coincé avec Goff au moins pendant la saison 2022.

12. Ben Roethlisberger a battu Philip Rivers dimanche – et le champion du Nord de l’AFC, finalement oint, Steelers a vaincu les Colts – ce qui signifie que Big Ben est maintenant un 7-4 collectif contre Rivers et Eli Manning, ses coéquipiers de 2004.

13. La dernière fois qu’Indianapolis a battu Pittsburgh sans Peyton Manning? La saison 1984.

14. Au cas où vous auriez des choses plus importantes à faire le jour de Noël, les saints RB Alvin Kamara est devenu le premier joueur en plus de neuf décennies à se précipiter pour six touchés, faisant de ses fantastiques GMs à travers le pays – du moins ceux qui jouaient encore dans la semaine. 16 – réjouissez-vous avec les trophées nouvellement gagnés.

15. Broomer plus tôt? Les anciens quarts de l’Oklahoma – Mayfield, Kyler Murray et Jalen Hurts – ont été balayés ce week-end, et aucune de leurs équipes ne pouvait vraiment se permettre une défaite. Les Eagles de Hurts sont le seul club de la NFC East désormais éliminé des éliminatoires.

16.Pour résumer le NFC Est … si Washington et Dallas se retrouvent à égalité 7-9 après la semaine 17, l’équipe de football se rendra en séries éliminatoires. Si les Cowboys, WFT et Giants atterrissent tous à 6-10, alors New York avance. Dallas doit battre les Giants et que les Eagles renversent Washington si les Cowboys veulent passer.

17. Créditez la défense de Dallas pour avoir forcé au moins trois revirements par match au cours de sa séquence de trois victoires consécutives, la première fois que les Cowboys ont réussi cela depuis 2014.

18. La victoire de la Caroline à Washington signifie que les cinq entraîneurs en chef embauchés cette intersaison ont conduit leurs nouvelles équipes à au moins cinq victoires.

19. Mais aussi relativement bien que les Panthers ont joué pour l’entraîneur débutant Matt Rhule, un peu de respect durable pour Ron Rivera, le HC de la Caroline de 2011 à 2019.

20. La défaite de Jacksonville et la victoire des Jets ont décroché le premier choix du repêchage 2021 pour les Jaguars, une sélection presque sûre d’être dépensée sur Clemson QB Trevor Lawrence. Les Jags ont choisi la deuxième place au classement général à trois reprises – OT Tony Boselli (1995), LB Kevin Hardy (1996) et OT Luke Joeckel (2013) – mais jamais en premier.

21. Deshaun Watson est devenu le premier quart-arrière des Texans à passer pour 30 touchés.

22. Tom Brady est devenu le premier quart-arrière des Buccaneers à passer pour 36 touchés. TB12 a également le record d’une saison des Patriots (50 en 2007).

23. Eagles WR DeSean Jackson a marqué sur une passe de 81 verges de Hurts, le cinquième touché de Jackson d’au moins 80 verges dans sa carrière – égalant un record de la NFL.

23a. Jackson a en moyenne 81 verges par capture dimanche. Voyant.

24. Temps terrible pour les Browns – les problèmes de COVID-19 les ont dépouillés de leurs meilleurs receveurs, tous placés en quarantaine samedi – pour se précipiter pour une saison de 45 verges dans leur défaite contre les Jets. Cleveland est apparemment déterminé à (peut-être) mettre fin à sa sécheresse en séries éliminatoires de façon dramatique la semaine prochaine contre les Steelers rivaux.

24a. Et parlez d’une paire de franchises malheureuses qui ne s’entraident pas. Cleveland aurait été lié aux éliminatoires en battant les Jets, qui seraient toujours en vie pour le choix de Lawrence s’ils avaient perdu contre les Browns. Welp.

24b. Alors que les Buccaneers ont décroché leur première place en séries éliminatoires depuis 2007, les Browns (2002) et les Jets (2010) possèdent actuellement les plus longues absences en séries éliminatoires de la ligue.

25. Pour revenir au repêchage de 2021, Miami est actuellement désigné pour choisir la troisième place du classement général, car ils possèdent la sélection des Texans en vertu de l’échange de 2019 qui a envoyé le LT Laremy Tunsil à Houston.

26. Le match au sol le mieux classé des Ravens a accumulé au moins 230 verges à cinq reprises cette saison. Pas une équipe que vous voulez vraiment voir en janvier.

26a. La séquence de 38 matchs de Baltimore en saison régulière avec au moins 100 verges au sol est la deuxième plus longue de l’histoire de la NFL.

27. WR DeAndre Hopkins compte 111 réceptions lors de sa première année avec l’Arizona. Larry Fitzgerald en est à sa 17e saison avec les Cardinals et a franchi le cap du siècle à cinq reprises, mais a perdu son standard d’une saison (109) contre Nuk.

28. Saints QB Drew Brees est devenu le premier quart-arrière professionnel, y compris ces gars embêtants de la Ligue canadienne de football, à dépasser 80 000 verges par la passe. Brees a contourné l’ancienne vedette canadienne Anthony Calvillo (79 816 verges en carrière) lors de la semaine 15 en tant que meilleur passeur de tous les temps dans les principales ligues nord-américaines.

28a. Malheureusement pour Brees, sa séquence de 46 matchs consécutifs – la plus longue de l’ère du Super Bowl – sans servir plusieurs interceptions a été cassée.

29. Jets RB Frank Gore est devenu le troisième joueur de l’histoire de la ligue à franchir le seuil de la course de 16 000 verges, rejoignant le Hall of Famers Emmitt Smith et Walter Payton.

30. Les 49ers ont une fiche de 1-0 en tant qu’équipe visiteuse en Arizona cette saison … mais 0-2 en tant qu’équipe à domicile.

31. Week-end remarquable pour les Bears, qui sont à une victoire après avoir terminé une résurrection qui se terminerait par une place de choix s’ils battaient les Packers à Soldier Field lors de la semaine 17.

31a. Chicago peut devenir la troisième équipe à se qualifier pour les séries éliminatoires malgré une séquence de six défaites consécutives au cours de la saison.

31b. Da Bears a battu les Jaguars 41-17, marquant le quatrième match consécutif, Chicago a marqué au moins 30 points – ce qui s’est produit pour la dernière fois lorsque George Halas était l’entraîneur en 1965.

32. Enfin, en parlant des Bears et Kittle – il est revenu dans la formation de San Francisco samedi après avoir raté près de deux mois en raison d’une blessure au pied – le bout serré grégaire des Niners a créé le moment le plus léger du week-end après la victoire contrariée de son équipe dans le désert, celui qui a endommagé les espoirs des séries éliminatoires des Cardinals tout en renforçant ceux de Chicago. « J’ai grandi en tant que fan des Bears, et le fait que nous ayons aidé un peu les Bears m’a rendu un peu plus heureux. Da Bears! » dit Kittle, qui pouvait être entendu s’exclamer après avoir quitté son podium d’après-match, « Da Bears. J’adore les Bears. »

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!