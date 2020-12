Les 32 choses que nous avons apprises de la semaine 15 de la saison 2020 de la NFL:

1. Les Jets ne deviendront pas la troisième équipe 0-16 de la NFL – laissant les Lions 2008 et les Browns 2017 dans la poubelle de l’histoire – après avoir bouleversé les Rams dimanche après-midi.

1a. Les Jets ne rédigeront probablement pas non plus Clemson QB Trevor Lawrence. Les Jaguars, 1-13 comme les Jets, prennent le contrôle du premier choix du repêchage 2021 car leur futilité est venue avec un calendrier plus facile que celui de New York.

1b. Chins up, fans de NYJ. Vous étiez également sous le choc en 2005 lorsque l’équipe a gagné à la fin de l’année, se coûtant une chance à l’USC RB Reggie Bush. Mais les JETS ont fini par rédiger LT D’Brickashaw Ferguson et C Nick Mangold … ce qui a plutôt bien fonctionné.

2. Pendant ce temps, les Rams doivent attendre une semaine pour décrocher une place en séries éliminatoires et perdre la première place dans le NFC West après avoir échoué à gérer le NYJ auparavant sans victoire dans l’un des plus gros trébuchements de la mémoire récente.

3. Dans des questions moins importantes (et plus surprenantes) pour l’AFC Est, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre n’ont officiellement pas réussi à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008 – leur record de 11 ans en séries éliminatoires a été dopé par les Dolphins dimanche.

3a. La domination des Pats sur leur division a terminé deuxième seulement après le règne de 14 ans des Braves d’Atlanta sur la NL Est en termes de sports d’équipe majeurs en Amérique du Nord.

3b. Les Patriots ont perdu six de leurs huit derniers à Miami.

4. Elsehwere, l’ex-Pat QB Tom Brady a mené les Buccaneers au bord de leur premier voyage en séries éliminatoires depuis 2007 – victimisant naturellement ses vieux amis, les Falcons d’Atlanta, qui menaient Tampa Bay 24-7 au troisième quart. Brady (390 verges par la passe, 2 touchés) a remporté pour la septième fois en 21 ans de carrière malgré une traînée d’au moins 17 points, égalant Peyton Manning et Philip Rivers pour le plus de ces retours.

IMAGE DE LA LECTURE NFL:Les Seahawks décrochent la place et prennent la première place dans NFC West, alors que les Rams trébuchent

5. TB12 a trouvé WR Antonio Brown pour le touché gagnant de 46 verges au quatrième quart. C’était le premier score de l’AB en 462 jours, le précédent étant également offert par Brady lorsqu’ils ont tous deux joué pour la Nouvelle-Angleterre en 2019.

6. Cardinals WR Larry Fitzgerald a marqué son premier TD en 364 jours.

sept. Ravens WR Dez Bryant a marqué son premier TD en 1106 jours.

8. Les Chiefs ont remporté le match de la journée, survivant aux Saints 32-29, mais laissant peut-être la Nouvelle-Orléans avec un arrière-plan décimé après que la recrue Clyde Edwards-Helaire ait été aidée hors du terrain. RB Le’Veon Bell avait également l’air battu à la fin du match.

9. Pas une bonne journée non plus pour les Saints, le quart Drew Brees semblant rouillé à son retour – un jour qui n’a pas profité de WR Michael Thomas, qui a atterri sur la réserve blessée samedi grâce à sa blessure persistante à la cheville. Est-il possible que ni KC ni NO n’aient le gaz pour amener ce prétendu aperçu du Super Bowl à la ligne d’arrivée?

dix. Eagles QB Carson Wentz veut quitter Philadelphie, selon les rapports, s’il perd son emploi au profit de la recrue Jalen Hurts. Mais étant donné la façon dont Hurts joue (338 verges par la passe, 63 au sol, 4 touchés au total dimanche), est-ce que quelqu’un dans la Cité de l’Amour Fraternel va montrer à Wentz de l’amour – ou de l’attention – si cela continue?

11. Malheureusement dimanche pour Hurts, qui partageait le peloton avec le quart des cardinaux Kyler Murray, il n’était pas l’ancien Sooner qui avait assez explosé. Murray a réussi un record de 406 verges en carrière et trois touchés – et a couru pour un autre – pour maintenir l’Arizona dans la fourchette prévue des séries éliminatoires de la NFC.

12. Les Cardinals ont eu la chance d’attirer le NFC Est sur leur calendrier cette année, terminant un balayage divisionnaire d’une saison dimanche.

13. Baltimore semble bien se rassembler en tant qu’équipe, personne ne voudra se qualifier pour les séries éliminatoires – à condition que les Ravens parviennent aussi loin. Ils ont vraiment besoin des Browns ou des Dolphins, qui possèdent tous deux de meilleurs records contre la compétition de l’AFC, pour déraper au cours des deux dernières semaines.

14. Lamar Jackson a rejoint Michael Vick en tant que seul quart-arrière avec deux saisons d’au moins 800 verges au sol.

15. Une fois sur le rythme d’une saison historiquement putride, les Seahawks D ont accordé moins de 300 verges lors de trois des quatre derniers matchs et pas plus de 17 points dans aucun d’entre eux – y compris la défaite 20-15 en séries éliminatoires contre Washington dimanche. Créditez le retour de S Jamal Adams comme le facteur de stabilisation.

15a. Les sacs 9½ d’Adams sont un record d’une saison pour un demi défensif de la NFL. Il a établi une autre marque pour les DB dimanche en signant un sac en quatre matchs consécutifs.

16. Rivers est de 47 à 24 (0,662) de tous les temps après la fin de novembre. Qui savait? Ses Colts se forment certainement comme une équipe que personne ne voudra affronter en janvier.

17. Les Titans RB Derrick Henry attirent la majeure partie de l’attention que le Tennessee parvient à générer à l’échelle nationale – et pourquoi pas, maintenant qu’il a un sommet en carrière de 1679 verges et qu’il a toujours une chance raisonnable d’atteindre 2000. Ses neuf jours de course de 100 verges en 2020 sont les plus importants de la NFL depuis 2014.

18. Mais reconnaissons la fabuleuse saison du quart des Titans Ryan Tannehill au cours de sa première année en tant que partant à temps plein de l’équipe – surtout après qu’il soit devenu le premier joueur à passer pour trois touchés et à se précipiter pour deux dans le même match lors de la victoire de dimanche. a maintenu le Tennessee à la première place et sur la bonne voie pour une couronne sud-africaine.

19. Le champion en titre de la NFC, les 49ers de San Francisco, a été officiellement éliminé dimanche des éliminatoires. S’ils ne souffraient pas d’une gueule de bois au Super Bowl, aucune raison pour laquelle ils ne peuvent pas en attacher une maintenant.

20. Félicitations à Buffalo et Bills Mafia après que l’organisation a remporté son titre de première division depuis 1995 et son premier match éliminatoire à domicile depuis 1996, lorsque l’équipe a subi une défaite contre les Jaguars.

21. Seuls les Browns (1989) et les Lions (1993) ont connu des sécheresses de titre de division plus longues que Buffalo à l’entrée de 2020.

22. Le match de dimanche entre Cam Newton de la Nouvelle-Angleterre et Tua Tagovailoa de Miami était la première fois qu’un ancien QB d’Auburn s’opposait à un ancien homologue de l’Alabama dans la NFL depuis au moins 1950.

23. Bills WR Stefon Diggs, qui a un record de club de 111 prises cette saison, doit être l’acquisition hors saison de 2020. Lui et le quart Josh Allen sont la version de l’AFC de Rodgers-to-Adams.

24. Rester à Lambeau Field, même dans une année largement dépourvue de fans qui peuvent y assister, pourrait encore bien servir les Packers de Green Bay, tête de série, en séries éliminatoires. Ils sont un meilleur 14-2 de la ligue à domicile depuis le début de la saison dernière.

25. Pack QB Aaron Rodgers n’a pas profité de l’occasion pour se retirer dans la course MVP samedi, mais il est devenu le premier homme de l’histoire de la ligue à lancer pour 40 touchés en trois saisons distinctes.

26. Les Bears ont une fiche de 5-2 lorsque le quart Mitchell Trubisky débute en 2020 et ne sont qu’à un match de la dernière place en séries éliminatoires de la NFC. Pourtant, que ce verre soit à moitié plein ou à moitié vide, il semble inévitable qu’il soit brisé pendant l’intersaison.

27. Nombre de running backs avec au moins 80 réceptions au cours de leurs quatre premières saisons? C’est une liste: Alvin Kamara de la Nouvelle-Orléans.

28. Chargers QB Justin Herbert reste le premier coureur pour les honneurs de la recrue offensive de l’année, égalant le record du plus grand nombre de passes TD (27) affiché par un joueur de première année tout en battant le record de première année d’Andrew Luck pour les matchs de 300 verges avec son septième jeudi à Las Vegas. Les Bolts ont environ 99 problèmes, mais Herbert n’en est pas un.

29. Mais Herbert n’a pas encore enterré la recrue des Vikings WR Justin Jefferson, qui a dépassé les 100 verges sur réception pour la sixième fois dimanche – plus que toutes les recrues sauf trois de l’histoire.

30. Après 6-4 départs chacune des deux dernières années, les Raiders sont 2-8 après la semaine 11 depuis 2019.

30a. L’entraîneur de Las Vegas, Jon Gruden, a un pourcentage de victoire de .377 (23-38) dans les matchs de décembre et un pourcentage de .500 cette semaine en portant le bon chapeau.

31. Ravi de voir le quart-arrière des Raiders Marcus Mariota, un héros d’enfance d’Herbert et l’un des meilleurs gars de la ligue, jouer si bien pour soulager le partant blessé Derek Carr. Mariota, qui a perdu son emploi de titulaire dans le Tennessee l’année dernière, a signé avec Las Vegas en 2020 et a réussi 226 verges et un TD tout en se précipitant pour un meilleur 88 et un autre score à ses débuts Argent et Noir. «Ce fut un long voyage», a déclaré Mariota jeudi. «J’ai traversé un peu de tout, des blessures aux chirurgies en passant par les défaillances mentales et la confiance en soi. J’apprécie vraiment les Raiders et toute l’organisation pour m’avoir aidé à traverser cela. «

32. Félicitations aux Colts P Rigoberto Sanchez, qui a joué moins de trois semaines après avoir subi l’ablation d’une tumeur maligne. #RigoStrong en effet.

***

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis

Si vous aimez parler de football, nous avons l’endroit parfait pour vous. Rejoignez notre groupe Facebook, La décision hors du terrain, pour engager un débat et une conversation amicaux avec d’autres fans de football et nos initiés de la NFL. Faire la bonne chose, s’inscrire maintenant!