Les 32 choses que nous avons apprises de la semaine 14 de la saison 2020 de la NFL:

1. Dimanche a été l’occasion pour les Chiefs de Kansas City de célébrer et de se regrouper. Leur défaite 33-27 contre les Dolphins de Miami a donné aux champions en titre du Super Bowl leur cinquième couronne consécutive de l’AFC West. Cependant, une performance bâclée, à quatre chiffres d’affaires, devrait fournir suffisamment de fourrage critique à un club qui a peu de marge d’erreur s’il veut capturer la tête de série n ° 1 de l’AFC.

1a. KC QB Patrick Mahomes, qui est entré dimanche avec deux INT sur la saison (contre 31 passes TD), en a servi trois aux Fins. Ce n’était que la deuxième fois que Mahomes subissait un trio d’interceptions dans un match de la NFL, et sa première sortie à sélection multiple depuis que les Chiefs avaient renversé les 49ers dans le Super Bowl LIV.

1b. Mahomes a maintenant une fiche de 3-2, y compris les séries éliminatoires, quand il lance plus d’un INT. Il est également 1-0 quand il prend un terrible sac de 30 verges.

1c. Et gardez un œil sur le match de course de Kansas City, tenu à moins de 100 verges dans quatre de ses six derniers matchs. Cela peut vraiment manquer le héros des séries éliminatoires Damien Williams, qui a choisi de ne pas participer à la saison en raison de considérations COVID-19, en janvier.

2. La dure journée de Mahomes au bureau pourrait changer l’élan de la course MVP pour Packers QB Aaron Rodgers, qui a déjà remporté le prix à deux reprises, après avoir lancé un trio de passes TD lors d’une victoire de 31-24 à Detroit – une victoire qui a remporté le NFC Nord pour Green Bay tout en montant le peloton au sommet du classement de la conférence.

IMAGE DE LA LECTURE NFL:Les Packers terminent NFC North et dépassent les Saints pour la tête de série n ° 1 de la conférence

2a. Packers WR Davante Adams a une prise de TD en huit matchs consécutifs, une marque de franchise qui dépasse le Hall of Famer Don Hutson – il a dominé son époque, de 1935 à 1945, sans doute plus que n’importe quel joueur de l’histoire de la ligue – du livre des records.

3. De retour dans la course MVP? Les Titans RB Derrick Henry, dont les 215 verges au sol dimanche à Jacksonville représentaient le deuxième résultat le plus élevé de sa carrière. Il est également devenu le premier joueur de l’histoire de la ligue à posséder quatre matchs avec plus de 200 verges au sol. et une paire de TD sur le terrain.

3a. Le total de pointe de Henry en tête de la ligue est maintenant de 1532 verges, ce qui signifie qu’il a toujours une chance viable d’atteindre 2K étant donné le Tennessee – bloqué dans une course avec les Colts pour le titre de l’AFC Sud – ne peut probablement pas abandonner au cours des trois dernières semaines.

4. Les équipes à domicile sont désormais 102-103-1 en 2020.

5. Les Steelers ont au moins un sac en 70 matchs consécutifs, un record de la NFL. Toutes les équipes précédentes avec des séries de sacs d’au moins 60 matchs ont atteint le Super Bowl à un moment donné de leur série de coups contre les quarts adverses.

6. La défaite surprise des Saints face aux Eagles met en place une réunion convaincante de la semaine 15 avec les Chiefs dans le Superdome. La Nouvelle-Orléans et Kansas City tentent toutes deux de réclamer des laissez-passer pour les séries éliminatoires du premier tour, et les Saints pourraient essayer de réintégrer le quart Drew Brees dimanche prochain après avoir pris du retard sur Green Bay au sommet du tableau NFC.

sept. Seahawks QB Russell Wilson a bombardé les Jets pour quatre passes TD, lui donnant 36 sur la saison – un record d’une seule saison pour Seattle. Wilson a battu son propre record (35) et possède maintenant les quatre meilleurs totaux de l’histoire de l’équipe.

8. Attaque de raid aérien, hein? Les Cardinals ont cassé une glissade de trois matchs et sont remontés dans le champ des séries éliminatoires projeté par la NFC en étouffant les Giants 26-7. Arizona a tenu le ballon pendant près de 38 minutes et a couru le ballon 54% du temps.

9. Mettons également au crédit la défense contre le raid et le pillage des Cards – enfin, dimanche en tout cas – menée par l’OLB Haason Reddick. Il a pratiquement enfermé le joueur défensif de la semaine NFC avec cinq sacs et trois échappés forcés. Aucun joueur défensif n’avait eu une telle performance depuis 2002.

dix. Après avoir remporté un record de 11 titres de division consécutifs avec le quart-arrière Tom Brady sous le centre, les Patriots sont sur le point de rater les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008 – lorsqu’une blessure au genou a limité TB12 à un match.

11. Et après avoir remporté au moins 10 matchs par saison à partir de 2003, un autre standard de la ligue, la Nouvelle-Angleterre n’en remportera pas plus de neuf depuis sa campagne 9-7 en 2002 – la seule fois où elle n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires avec Brady servant de principal. stratège.

12. Pendant ce temps, les Buccaneers de Brady ont une fiche de 8-5 et sont sur le point d’atteindre les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2007 – l’année où la Nouvelle-Angleterre est allée 16-0 en saison régulière et TB12 a remporté son premier trophée MVP.

13. Et Tampa Bay, sortant de son bye, semblait plus attaché à un équilibre – les Bucs avaient privilégié une approche lourde avec Brady – passant le ballon 53% du temps contre les Vikings. Les Buccaneers avaient réussi 36,1% des clichés offensifs lors de leurs 12 premiers matchs.

14. Paging Gregg Williams? Les Jets sans victoire ont cédé 40 points, un sommet de la saison, après avoir mis leur coordinateur défensif en conserve.

15. Bonne nuit, Raiders? Une autre spirale de fin de saison se poursuit – le vent d’automne souffle toujours sur une défensive défectueuse malmenée par une attaque moyenne des Colts. Las Vegas aurait pu se hisser au rang de tête de série n ° 6 de l’AFC en battant Indianapolis, mais les Argent et Noir ont plutôt chuté à la neuvième place après une défaite de 17 points.

15a. L’entraîneur de Vegas, Jon Gruden, n’a pas attendu longtemps pour faire bouger les choses, licenciant le coordinateur défensif Paul Guenther dimanche soir.

15b. Gregg Williams est parfait pour la philosophie Raider, Chucky …

16. Le quart des Colts Philip Rivers (244 verges, 2 touchés par la passe dimanche) s’est amélioré à 19-10 de tous les temps contre les Raiders – la plupart de ces dégâts, bien sûr, venant d’un uniforme des Chargers.

17. Ravi de voir le quart des Cowboys Andy Dalton, qui a plus de passes TD (204) que quiconque dans l’histoire des Bengals, en marquer deux autres dimanche dans un envoi approprié devant les fans de Cincinnati qui l’encourageaient avant d’être sommairement remplacé par Joe Burrow au printemps .

18. Incidemment, ne comptons pas encore Dallas (4-9) dans le NFC East. Les Cowboys sont deux de retour de Washington, mais tout à coup Dalton et les Eagles Jalen Hurts pourraient signifier les situations de quart-arrière les plus stables dans cette division au pilori.

19. Washington a pris la première place malgré ses deux touchés lors d’une répartition 23-15 des 49ers venant du côté défensif du ballon. Une blessure au mollet a empêché le quart Alex Smith de terminer un match dans lequel l’équipe de football ne pouvait rassembler ni 100 verges nettes dans les airs ni au sol.

20. L’entraîneur de l’Oklahoma Lincoln Riley doit être un fier papa après avoir vu les récents QBs Hurts et Kyler Murray remporter dimanche. Baker Mayfield peut alimenter encore plus de fierté envers Norman s’il mène les Browns devant les Ravens lundi soir.

21. Le premier départ de Hurts dans la NFL a fait de 2020 la cinquième saison consécutive pour qu’au moins une demi-douzaine de recrues entament un match sous le centre. C’est la plus longue période de l’ère du Super Bowl avec autant de QB1 de première année.

22. Hurts et son coéquipier Miles Sanders ont tous deux éclipsé 100 verges au sol – vraiment remarquable étant donné que les Saints n’avaient pas permis à un seul coureur de dépasser la barre du siècle lors de leurs 50 matchs précédents.

23. Seahawks S Jamal Adams a également pris sa revanche contre son ancienne équipe, les Jets. Il a battu le quart Sam Darnold avant la mi-temps, ce qui signifie qu’Adams a maintenant 8 sacs et demi cette saison – un record de la NFL pour un demi défensif.

24. Welp, Chicago est maintenant 4-2 en 2020 avec QB Mitchell Trubisky dans la formation de départ.

24a. Sa présence a définitivement eu un impact en cascade sur l’offensive, qui a produit au moins 100 verges au sol dans tous les départs de Trubisky, un seuil non franchi en 2020 lorsque le quart Nick Foles a été au sommet du tableau des profondeurs.

25. Ce n’est probablement pas un hasard si les Bears ont pris leur envol lors du démantèlement 36-7 des Texans dimanche tout en portant ces fils de retour spiffy.

26. Les Rams ont maintenant une fiche de 34-0 lorsqu’ils sont en tête à la mi-temps sous Sean McVay, l’une des séquences les plus folles de la ligue en ce moment.

27. L’expérience des montagnes russes Drew Lock se poursuit pour Denver, le quart-arrière des Broncos se connectant pour un record en carrière de quatre passes TD lors de la victoire de dimanche en Caroline. Évaluation difficile pour un joueur de deuxième année compte tenu de tous les problèmes de personnel que cette équipe a rencontrés en attaque.

28. Texans QB Deshaun Watson a subi beaucoup de protection de mauvaise qualité au fil des ans, mais la visite de dimanche à Chicago a marqué la première fois qu’il avait été limogé six fois en un match de la NFL.

29. Dan Bailey du Minnesota a été un excellent botteur de la NFL au cours des 10 dernières années. Difficile de voir que cela continue beaucoup plus longtemps pour les Vikings, qui ont abandonné le terrain des séries éliminatoires de la NFC, après avoir raté trois essais sur le terrain dimanche et un point supplémentaire. Il a également raté trois fois en semaine 13. « J’ai beaucoup confiance en lui, j’ai beaucoup confiance en lui », a déclaré l’entraîneur Mike Zimmer, « mais ces deux dernières semaines n’ont pas été bonnes. »

30. Abandonnez-le pour les Jaguars RB James Robinson, dont les 1361 verges de la mêlée établissent un record pour une recrue non repêchée à l’ère du repêchage commun (depuis 1967). Ravi de voir au moins une chose se passer à Jacksonville.

30a. Robinson n’est également que la quatrième recrue non repêchée depuis 1967 à courir pour au moins 1 000 verges.

31. Tant mieux pour les Chargers, tirant enfin un match hors du feu – bien que leur finition frénétique contre les Falcons n’ait peut-être pas été nécessaire si ce n’est pour le chaos que les Bolts ont invité avant la mi-temps au milieu d’une mauvaise gestion de l’horloge et d’une mauvaise conscience de la situation, les empêchant de doubler légalement pour un essai au panier.

32. Malheur, laissez tous les fidèles espérer un miracle de quart-arrière des fêtes sur le front de l’Amérique centrale. Notre bien-aimé @CaptAndrewLuck ne reviendra évidemment pas dans les tranchées, selon son ancien commandant, Jim Irsay, et son compagnon de batterie TY Hilton, l’ancien disant à NFL Media la semaine dernière: « Je pense que la porte est fermée », plus de deux ans après celle du cavalier. retraite prématurée. Nous continuons de déplorer votre absence et de célébrer vos exploits héroïques face à de graves lésions corporelles, capitaine Andrew. En avant, nous forgeons entre les mains habiles de Major Rivers.

