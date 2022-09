La date limite pour que les candidats déposent des documents de candidature pour le poste de maire, de conseiller, de conseiller scolaire et de directeur de district régional dans le centre de l’Okanagan a pris fin à 16 heures le 9 septembre.

La ville de Kelowna compte cinq candidats à la mairie et 32 ​​candidats à huit sièges au conseil. À West Kelowna, il y a deux personnes confirmées pour le poste de maire et 10 pour les six sièges de conseil disponibles.

Le district de Lake Country compte deux candidats à la mairie et neuf personnes pour occuper cinq postes au conseil. Le district de Peachland a trois candidats confirmés à la mairie et 13 pour six sièges de conseil disponibles.

Quinze personnes cherchent à pourvoir sept sièges au conseil scolaire des écoles publiques de Central Okanagan. Pour le directeur du district régional du centre de l’Okanagan (RDCO), deux personnes sont inscrites pour deux postes disponibles.

Voici une liste des candidats affichés sur le site Web municipal et sur le site Web du DRCO à 16 h le 9 septembre.

(Certains candidats peuvent avoir déposé avant la date limite, mais leurs noms peuvent ne pas encore être publiés sur les sites Web respectifs.)

Kelowna

Maire

Colin Basran

Tom Dyas

David Habib

GlendonCharles Smedley

Silverado Socrate

Conseil

Susan Ames

Chris Beckenko

Chris Bocskei

Amarit Brar

Ron Cannan

Sacheen Collecutt (Alliance Spirituelle)

Greg Dahms

Maxine De Hart

Indy Dhial

Darren Fiddler

Gail étant donné

Bal Grewal

Charlie Hodge

Daniel-Joseph

James Kay

David Kyle

Amarjit Singh Lalli

Gord Lovegrove

Tom Macauley

Elaine McMurray

D.Ben Norman

Brian Rogers

Zachary Sawatzky

Dan Schlosser

Anthony Shepard

Mohini Singh

Pile de Luc

Pierre Truche

Rick Webber

Noël Wentworth

Chris Williams (Alliance Spirituelle)

Loyal Wooldridge

Kelowna Ouest

Maire

Andrew Kwaczynski

Gord Milson

Conseil

Anthony Bastiaanssen

Tasha Da Silva

Rick de Jong

Jason Friesen

Tom Groat

John S. Martin

Garrett Millsap

Jasmine Jane Naaykens

Bryden Winsby

Carole Zanon

Pays des lacs

Maire

Blair Irlande

Barry Rhodes

Conseil général

Michel Lewis

Bavoir Patel

Bill Scarrow

Salle d’atterrissage de Carr

Cara Roseau

Quartier centre de l’Okanagan

Tricia Bret

Riley Hastings

Quartier d’Oyama

Todd McKenzie

Quartier Winfield

Heather Irvin

Jérémy Kozub

Peachland

Maire

Keith Fielding

Cindy Fortin

Patrick Van Minsel

Conseil

Kévin Bennett

Jason Meilleur

Randey Brophy

David Collins

Terry Condon

Pam Cunningham

Alena Glasman

Moira Goodman

Rick Ingram

Mike Kent

Keith Thom

Rainer Udala

Nick Walsh

RDCO

Centre de l’Okanagan-Est

Kévin Kraft

Centre de l’Okanagan Ouest

Wayne Carson

Commissaire d’école

Chris Beckenko

Laurie Bowen

Wayne Broughton

Tovey Demman (ParentsVoiceBC)

Chantelle Desrosiers

Teresa Docksteader (ParentsVoiceBC)

Karrie Fehr

Chris Fieber (ParentsVoiceBC)

Julia Fraser

Amy Geistlinger

Lisa Guderian

Val Johnson

Erika Shephard

Lee-Ann Tiede

Gordon Wiebe

Le jour du vote général est le 15 octobre. Les possibilités de vote par anticipation sont les 5, 8, 12, 13 et 14 octobre. Consultez le site Web de la municipalité ou du district où vous habitez pour connaître les lieux de vote.

Élection municipale