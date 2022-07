315 enfants et adultes s’abritent à l’école pour échapper à la guerre des gangs en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti (AP) – Des centaines d’enfants et d’adultes hébergés dans un lycée de la capitale haïtienne samedi après avoir fui les tirs dans un quartier où les combats entre deux gangs rivaux ces dernières semaines ont fait des dizaines de morts et détruit des maisons.

Francisco Seriphin, coordinateur général du groupe communautaire religieux Kizito, a déclaré que 315 personnes s’étaient réfugiées à l’école Saint-Louis de Gonzague, qui se trouve dans le quartier de Delmas voisin du quartier ravagé par la violence de Cité Soleil.

Les cours sont terminés pour les vacances d’été et les salles de classe du lycée ont été transformées en dortoirs, où adolescents, enfants et tout-petits dorment sur de petits matelas fournis par le groupe à but non lucratif. Certains adultes dorment par terre sans matelas.

Les jeunes ont bavardé et plaisanté dans la cour de l’école samedi, tandis que d’autres ont joué au football et au basket-ball ou ont sauté à la corde.

Seriphin a déclaré que de nombreux enfants hébergés à l’école étaient venus sans leurs parents. Certains jeunes faisaient la queue pour donner des informations sur les pères et les mères, certains portés disparus et d’autres que les gangs ont empêchés de quitter Cité Soleil.

“Nous avons besoin de beaucoup d’aide”, a déclaré Jean Michelet, un jeune de 16 ans qui a déclaré avoir été blessé le jour où les combats de gangs ont éclaté début juillet.

« J’étais chez moi le jour où la guerre a éclaté. C’était beaucoup de tirs. Une balle a traversé le toit et elle m’a touché à la tête », a-t-il déclaré.

Il a dit qu’une religieuse l’avait emmené à l’hôpital pour faire soigner sa blessure.

Michelet a déclaré que de nombreuses personnes avaient été tuées lors des fusillades. “La situation est vraiment mauvaise”, a-t-il déclaré.

Un an après l’assassinat non résolu du président Jovenel Moïse, la violence des gangs s’est aggravée en Haïti et de nombreuses personnes ont tenté de fuir un pays qui semble être en chute libre économique et sociale. Les tentatives de former un gouvernement de coalition ont échoué et les efforts pour organiser des élections générales sont au point mort.

Il y a une semaine, le bureau des affaires humanitaires de l’ONU a signalé que 99 personnes avaient été tuées dans les combats à Cité Soleil jusque-là.

Les agences humanitaires de l’ONU ont déclaré qu’il était trop dangereux pour elles d’apporter de l’aide aux personnes prises au piège dans le quartier.

Jeremy Laurence, porte-parole du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, a déclaré que la plupart des victimes “n’étaient pas directement impliquées dans des gangs” mais étaient ciblées par eux.

Les agences de l’ONU ont déclaré que certains gangs refusaient même l’accès à l’eau potable et à la nourriture afin de contrôler la population, aggravant la malnutrition.

Evens Sanon, Associated Press