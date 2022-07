315 enfants et adultes s’abritent à l’école pour échapper à la guerre des gangs en Haïti

PORT-AU-PRINCE, Haïti – Des centaines d’enfants et d’adultes ont été hébergés samedi dans un lycée de la capitale haïtienne après avoir fui les tirs dans un quartier où les combats entre deux gangs rivaux ces dernières semaines ont fait des dizaines de morts et détruit des maisons.

Les cours sont terminés pour les vacances d’été et les salles de classe du lycée ont été transformées en dortoirs, où adolescents, enfants et tout-petits dorment sur de petits matelas fournis par le groupe à but non lucratif. Certains adultes dorment par terre sans matelas.

Les jeunes ont bavardé et plaisanté dans la cour de l’école samedi, tandis que d’autres ont joué au football et au basket-ball ou ont sauté à la corde.

Seriphin a déclaré que de nombreux enfants hébergés à l’école étaient venus sans leurs parents. Certains jeunes faisaient la queue pour donner des informations sur les pères et les mères, certains portés disparus et d’autres que les gangs ont empêchés de quitter Cité Soleil.

Un an après l’assassinat non résolu du président Jovenel Moïse, la violence des gangs s’est aggravée en Haïti et de nombreuses personnes ont tenté de fuir un pays qui semble être en chute libre économique et sociale. Les tentatives de former un gouvernement de coalition ont échoué et les efforts pour organiser des élections générales sont au point mort.