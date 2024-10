31 personnes qui sont sorties avec des stars de films pour adultes

10.

« Au milieu des années 90, j’avais un emploi dans un club de strip-tease « haut de gamme » (selon leurs propres termes). Ils accueillaient régulièrement des longs métrages, dont la plupart étaient des interprètes actifs dans des films pour adultes. Un week-end, j’étais chargé d’être le » « manager » par exemple. Récupérez-la à l’aéroport, conduisez-la à son hôtel ou là où elle veut, emmenez-la au club, etc. Cette femme en particulier était au sommet de sa popularité, elle avait un tas de films et était une. grand nom de l’industrie. Je suis venue la chercher jeudi soir. Elle était épuisée et voulait un « dîner assis », alors j’ai fait quelques recommandations, et elle en a choisi une. Elle a dit qu’elle détestait manger seule dans des endroits étranges, alors je l’ai rejoint. son. »

« Je me sentais bizarre et je ne voulais pas avoir l’air d’un fan effrayant, alors j’ai essayé de lui poser des questions sur n’importe quoi SAUF son travail. (Je lui ai demandé à quoi ressemblaient quelques autres stars lorsqu’elle m’a donné la ‘fenêtre’.) ).

Quand je l’ai déposée à son hôtel, je l’ai accompagnée jusqu’à sa porte. Elle a agi comme si elle s’attendait à ce que j’essaie de trouver une excuse pour entrer, mais je lui ai juste souhaité bonne nuit et lui ai dit de m’appeler quand elle voulait que je vienne la chercher.

Je ne m’attendais pas à avoir de ses nouvelles avant qu’il soit temps d’aller au club, mais elle a appelé le matin parce qu’elle voulait faire du shopping… Alors je l’ai emmenée faire du shopping. Ensuite, elle m’a demandé si j’avais un abonnement à une salle de sport quelque part parce que la salle de sport de l’hôtel était décevante. Alors je lui ai dit qu’elle pourrait être mon invitée. Je lui ai demandé si elle était d’accord pour passer à mon appartement pour que je puisse acheter des vêtements d’entraînement, et elle était d’accord avec ça. C’était bizarre d’avoir cette superstar du porno dans mon appartement, commentant mes fausses « prints » de Patrick Nagel et Bev Doolittle (affiches dans des cadres décents). Elle a dit que j’étais peut-être le seul homme blanc de moins de 35 ans en Amérique à ne pas avoir de Écharpe affiche encadrée « comme si c’était la putain de Mona Lisa ».

Nous sommes allés à la salle de sport, puis je l’ai ramenée dans sa chambre, où elle a clairement fait savoir qu’elle voulait que j’entre. Nous avons fini par prendre la douche ensemble et nous amuser jusqu’à ce qu’elle décide qu’elle voulait dîner avant d’aller au club.

Elle a été un succès, évidemment. Elle m’a demandé de passer la nuit après que je l’ai reconduite.

Elle avait l’air presque triste quand elle a dit : « S’il te plaît, n’essaye pas de me baiser comme si nous faisions un film. » Elle a appelé cela « un roman sexuel sexuel ». Elle aimait la lumière tamisée et les chandelles et s’en tenait aux positions face à face avec beaucoup de baisers.

Nous avons fini par passer chaque instant où elle n’était pas sur scène ensemble, à agir comme un vrai couple. Nous avons échangé des e-mails (milieu des années 90, pas de téléphone portable) et entretenu une relation à distance pendant plus d’un an. Chaque fois qu’elle en avait l’occasion, elle venait dans ma ville et devenait « ma petite amie au lieu de la petite amie de tout le monde ».

L’industrie a vraiment détruit sa santé mentale et son estime de soi au cours des premières années, et la façon dont elle a agi avec moi, j’avais l’impression que j’étais peut-être l’un des seuls gars à ne pas avoir vu la star du porno. Elle a adoré que je lui pose des questions sur son travail comme si c’était un travail régulier. Elle adorait me parler de drames et de potins. Elle m’a laissé la tenir pendant qu’elle sanglotait après avoir été agressée sexuellement par un artiste masculin lors d’un événement industriel.

Finalement, la relation amoureuse/intime est devenue trop difficile à entretenir et la communication a ralenti. Nous envoyions des courriels, mais beaucoup moins fréquemment. Elle s’est mariée avec un homme avec qui elle est toujours.

J’ai reçu un appel téléphonique plutôt déséquilibré et sanglotant à l’improviste lorsque je lui ai envoyé un e-mail pour lui dire que j’étais déployé en Afghanistan. Quelques-uns de ses amis du FDNY étaient décédés le 11 septembre et elle était en pleine crise. Son mari lui a en fait pris le téléphone et s’est excusé auprès de moi, mais je lui ai assuré que c’était cool et que je me ferais un plaisir de me présenter fréquemment pour leur faire savoir à tous les deux que j’allais bien. Finalement, toute communication s’est arrêtée.

Je me demande si elle se souvient même de notre petit tourbillon ?

… EDIT : Elle m’a contacté sur les réseaux sociaux. Par « contacté », je veux dire qu’elle a « bombardé » TOUT sur mon IG et TikTok et m’a envoyé des demandes d’amis sur TOUT et un message très doux et joyeux parlant d’elle et de sa famille, de son aîné qui a obtenu son diplôme universitaire, de son plus jeune enfant. j’ai obtenu mon diplôme HS et je suis sur le point de commencer l’université. Elle a reconnu les arrière-plans de certaines de mes photos et vidéos des endroits où nous sommes allés ensemble. Elle a été ravie de l’apparence de ma femme et de ses compétences inégalées dans les domaines de la conception et de la construction de costumes. Elle m’a dit qu’elle souhaitait se rencontrer dès que cela serait possible pour toutes les personnes impliquées.

Elle m’a raconté comment son ancien studio avait récemment essayé de la convaincre de revenir faire du « porno MILF » et comment elle leur avait dit d’aller se faire foutre puisque l’individu qui l’avait agressée et tenté de la violer travaillait toujours pour eux.

Elle m’a dit qu’elle était en fait très proche de quelques-uns de ses anciens collègues qui ont également pris leur retraite et ont fait de leur mieux pour devenir des « rien ». L’histoire a une fin vraiment heureuse. »

—u/StaticJonesNC