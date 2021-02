31 personnes décèdent après l’épidémie de PESTE BUBONIQUE en République démocratique du Congo

Une épidémie de peste bubonique en République démocratique du Congo a vu plusieurs dizaines de personnes succomber à la maladie tant redoutée, qui a provoqué la pandémie de peste noire en Europe au 14ème siècle.

De nombreux cas de peste ont été identifiés dans la région de Biringi, dans la province de l’Ituri, dans le nord-est de la RD Congo entre le 15 novembre et le 13 décembre, a déclaré à l’AFP Anne Laudisoit de l’ONG basée à New York, Ecohealth Alliance.

Au moins 520 personnes sont tombées malades et «plus de 31» d’entre elles sont décédées, a déclaré le ministre de la Santé de l’Ituri, Patrick Karamura.

La grande majorité des cas impliquait la peste bubonique, à l’exception de cinq cas de peste pneumonique et de deux cas de peste septicémique, qui surviennent lorsque la maladie se propage respectivement aux poumons ou au sang.

Les plus jeunes ont été les plus touchés, l’âge moyen des patients n’étant que de 13 ans. Parmi les personnes infectées, il y avait un bébé de trois mois, selon Laudisoit.

La peste, qui est causée par la bactérie Yersinia pestis, est endémique à la province où elle a été confirmée pour la première fois en 1926. Des flambées se produisent régulièrement, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) émettant également une alerte sur les cas de propagation de la maladie dans la région de Rethy en Ituri en juillet de l’année dernière.

Aussi sur rt.com Un homme mongol meurt de la Peste BUBONIQUE au milieu des inquiétudes croissantes concernant une éventuelle épidémie

La dernière épidémie a commencé par des décès massifs chez les rats, qui avaient été infectés par des puces porteuses de germes dans leur fourrure. Ces puces ont alors commencé à chercher de nouveaux hôtes et se sont déplacées sur les humains, les infectant par leurs morsures.

La peste bubonique est la forme la plus courante de la maladie, qui survient après que le bacille se déplace dans le sang et attaque le ganglion lymphatique le plus proche. Ces ganglions lymphatiques enflés et douloureux qui peuvent parfois s’ouvrir sont appelés «bubons». D’autres symptômes comprennent la fièvre, des maux de tête et des vomissements.

La soi-disant peste noire, qui, selon diverses estimations, a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne au milieu du 14e siècle, tout en frappant également fortement l’Afrique du Nord et l’Asie, était la plus grande pandémie de l’histoire humaine et a été causée par bubonique. la peste.

La maladie redoutable est maintenant guérissable avec plusieurs types d’antibiotiques. Cependant, sans traitement approprié, la peste peut entraîner la mort de 30 à 90% des personnes infectées.

Aussi sur rt.com Le deuxième décès d’Ebola confirmé en République démocratique du Congo au milieu des craintes d’une nouvelle épidémie majeure

Cependant, obtenir des soins médicaux appropriés en RDC est souvent difficile car son système de santé souffre d’un manque de financement et est entravé par l’activité de divers groupes militants. Outre la peste, le pays d’Afrique centrale est également confronté à des épidémies épisodiques d’Ebola, de paludisme, de choléra, de VIH et d’autres maladies.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!