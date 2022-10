31 octobre 2022 – Section locale de Shaw

Le Herald-News présente les animaux de compagnie de la semaine de cette semaine. Lisez la description de chaque animal pour en savoir plus sur cet animal, y compris où il peut être adopté.

Envoyez les soumissions “Animal de compagnie de la semaine” à news@theheraldnews.com. Les photos doivent être au format jpg, 200 dpi et envoyées en pièces jointes. Les soumissions sont sujettes à modification pour la longueur, le style, la grammaire et la course en fonction de l’espace disponible.

Greta est un mélange de terrier d’un an qui a été trouvé errant dans un parc. Elle aime tous ceux qu’elle rencontre et est ravie d’être entourée de gens. Elle s’entend bien avec les autres chiens, aime se promener et adore se blottir dans des couvertures. Elle est sympathique et adorable. Pour rencontrer Greta, envoyez un e-mail à dogadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

Greta est un mélange de terrier d’un an qui a été trouvé errant dans un parc. Elle aime tous ceux qu’elle rencontre et est ravie d’être entourée de gens. Elle s’entend bien avec les autres chiens, aime se promener et adore se blottir dans des couvertures. Elle est sympathique et adorable. Pour rencontrer Greta, envoyez un e-mail à dogadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo gracieuseté de la NAWS Humane Society of Illinois)

French Fry est un poil moyen domestique de 2 ans qui a été sauvé d’un refuge à haute mortalité dans le Kentucky. Il est très sociable, curieux, amical et joueur. Il aime s’asseoir à la fenêtre et regarder les oiseaux. Il aime les animaux de compagnie et l’attention des gens. Pour rencontrer French Fry, envoyez un e-mail à catadoptions@nawsus.org. Visite nawsus.org.

French Fry est un poil moyen domestique de 2 ans qui a été sauvé d’un refuge à haute mortalité dans le Kentucky. Il est très sociable, curieux, amical et joueur. Il aime s’asseoir à la fenêtre et regarder les oiseaux. Il aime les animaux de compagnie et l’attention des gens. Pour rencontrer French Fry, envoyez un e-mail à catadoptions@nawsus.org. Visitez nawsus.org. (Photo publiée avec l’aimable autorisation des SMNA de l’Illinois)

Noodle est un petit mélange carlin/chihuahua. Il aime les gens, aime les câlins et aime marcher en laisse. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.

Noodle est un petit mélange carlin/chihuahua. Il aime les gens, aime les câlins et aime marcher en laisse. Contactez la Will County Humane Society à willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption. (Photo gracieuseté de Will County Humane Society)

Fred est un chat domestique à poil court qui a été retrouvé errant. C’est un gars cool qui aime faire la sieste et regarder par la fenêtre. Fred ne s’entend pas bien avec les autres chats, il doit donc être un “seul et unique”. Contactez la Will County Humane Society au willcountyhumane.com et suivez les instructions pour le processus d’adoption.