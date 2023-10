31 morts dans le nord-est de l’Himalaya indien après la rupture d’un lac à travers un barrage majeur

Des eaux de crue glaciales provoquées par le débordement d’un lac glaciaire qui a provoqué l’ouverture d’un barrage majeur ont déferlé sur le nord-est de l’Himalaya, en Inde.

Au moins 31 personnes sont mortes dans les villes de montagne de l’Inde.

Environ 26 camps de secours ont été installés au Sikkim pour les 22 000 personnes touchées par les inondations.

Des eaux de crue glaciales ont balayé les villes de montagne du nord-est de l’Himalaya, tuant au moins 31 personnes, emportant des maisons et des ponts et forçant des milliers de personnes à quitter leurs maisons, ont annoncé vendredi des responsables.

L’inondation a commencé peu après minuit mercredi, lorsque les eaux d’un lac glaciaire ont débordé, ouvrant le plus grand barrage hydroélectrique de l’État du Sikkim, puis se déversant en cascade dans les villes de la vallée en contrebas.

Il s’agit de la dernière inondation meurtrière à frapper le nord-est de l’Inde au cours d’une année de pluies de mousson inhabituellement fortes. Près de 50 personnes sont mortes dans des crues soudaines et des glissements de terrain en août dans l’État voisin de l’Himachal Pradesh, et des pluies record en juillet ont tué plus de 100 personnes en deux semaines dans le nord de l’Inde.

6 MORTS ET 38 BLESSÉS À MUMBAI APRÈS UN INCENDIE ENGAGANT UN IMMEUBLE RÉSIDENTIEL DE 6 ÉTAGES

Plus de 2 000 personnes ont été secourues après les inondations de mercredi, a indiqué dans un communiqué l’Autorité de gestion des catastrophes de l’État du Sikkim, ajoutant que les autorités de l’État avaient mis en place 26 camps de secours pour plus de 22 000 personnes touchées par les inondations.

Jeudi, les secouristes recherchaient toujours près de 100 personnes disparues, dont 22 soldats, selon le gouvernement de l’État du Sikkim.

Vinay Bhushan Pathak, le plus haut fonctionnaire de l’État, a déclaré que 26 personnes avaient été transportées à l’hôpital avec des blessures, tandis que près de 3 000 touristes étaient bloqués dans les zones touchées par les inondations, aux côtés de 700 chauffeurs de taxi.

« Nous les évacuons grâce aux hélicoptères fournis par l’armée et l’aviation », a-t-il déclaré.

Le lac South Llonak a augmenté ces dernières années à mesure que le réchauffement climatique fait fondre les glaciers qui l’alimentent, exerçant une pression sur le barrage qui le contient, mais on ne sait pas exactement ce qui a déclenché la rupture mercredi. Les experts et divers rapports gouvernementaux ont fait état de pluies soudaines et intenses dans la région, ainsi que d’un séisme de magnitude 6,2 qui a frappé le Népal voisin mardi après-midi.

Onze ponts de la vallée de Lachan ont été emportés par les eaux de crue, qui ont également touché les canalisations et endommagé ou détruit plus de 270 maisons dans quatre districts, ont indiqué des responsables.

Plusieurs villes, dont Dikchu et Rangpo dans le bassin de Teesta, ont été inondées et les écoles de quatre districts ont été fermées jusqu’à dimanche, a indiqué le département de l’Éducation de l’État.

Des parties de l’autoroute reliant le Sikkim, la capitale de l’État, au reste du pays ont également été emportées par les eaux.

DE FORTES PLUIES DÉCLENCHENT DES INONDATIONS SOUDAINES DANS LE NORD-EST DE L’INDE, ENTRAÎNANT DES MORTS ET DES VILLES SUBMERGÉES

Les inondations ont également touché plusieurs camps militaires, ensevelissant les véhicules sous des pieds de boue, selon des images diffusées par l’armée indienne.

L’agence de presse Press Trust of India a cité un communiqué de l’État voisin du Bengale occidental selon lequel les corps de quatre soldats avaient été retrouvés. Cependant, il n’était pas clair dans l’immédiat s’ils faisaient partie des 22 soldats portés disparus ou s’ils étaient morts séparément.

Un soldat porté disparu mercredi a ensuite été secouru par les autorités, a indiqué l’armée dans un communiqué.

L’armée fournit une aide médicale et une connectivité téléphonique aux civils dans les régions de Chungthang, Lachung et Lachen, dans le nord du Sikkim, indique le communiqué de l’armée.

Le bureau du Premier ministre Narendra Modi a déclaré dans un communiqué que le gouvernement soutiendrait les autorités de l’État à la suite des inondations.

Le projet hydroélectrique Teesta 3, construit sur la rivière Teesta, a duré neuf ans et a coûté 1,5 milliard de dollars. Le projet était capable de produire 1 200 mégawatts d’électricité – suffisamment pour alimenter 1,5 million de foyers indiens – et a commencé ses opérations en 2017.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Malgré les risques pour les barrages dus à la fréquence croissante des phénomènes météorologiques extrêmes, le gouvernement fédéral indien vise à augmenter de moitié la production des barrages hydroélectriques du pays, pour la porter à 70 000 mégawatts, d’ici 2030.

Les catastrophes causées par des glissements de terrain et des inondations sont courantes dans la région himalayenne de l’Inde pendant la saison de la mousson de juin à septembre. Les scientifiques affirment que ces phénomènes deviennent de plus en plus fréquents à mesure que le réchauffement climatique contribue à la fonte des glaciers.

« Il s’agit, malheureusement, d’un autre cas classique d’une chaîne de risques en cascade qui s’amplifie à mesure que l’on descend vers l’aval », a déclaré Jakob Steiner, climatologue au Centre international de développement intégré des montagnes, commentant les crues soudaines de mercredi.

Plus tôt cette année, l’organisation de Steiner a publié un rapport affirmant que les glaciers himalayens pourraient perdre 80 % de leur volume si le réchauffement climatique n’est pas contrôlé.

Le mois dernier, les ruptures de barrages provoquées par la tempête Daniel ont causé des dégâts dévastateurs à la ville de Derna en Libye.

En février 2021, des crues soudaines ont tué près de 200 personnes et emporté des maisons dans l’État d’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde.