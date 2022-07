31 milliards de dollars de commerce sont enclavés ou coincés au large des côtes américaines

Vue aérienne de conteneurs et de cargos au port de Los Angeles le 19 janvier 2022 à San Pedro, en Californie. Qian Weizhong | Groupe Visuel Chine | Getty Images

Des dizaines de milliards de dollars de commerce sont soit enclavés, soit ancrés en mer aux États-Unis et en Europe à mesure que la congestion s’accumule dans les ports. Selon MarineTraffic, environ 460 000 conteneurs équivalents vingt pieds (EVP) ont été chargés sur des navires en attente au large des ports de la côte est et 180 000 EVP sont empilés sur des navires au large des ports de la côte ouest au 13 juillet.

Un élément important de ce tableau est l’inflation de la chaîne d’approvisionnement et son impact sur ce que les consommateurs paieront finalement pour les biens. Selon les données de MDS Transmodal, la valeur nominale des marchandises transportées en conteneur, mesurée au niveau mondial, a augmenté de près de 9 % entre 2019 et 2021. Mais Antonella Teodoro, consultante senior chez MDS Transmodal, explique que considérant que la moyenne annuelle augmentation au cours des deux années précédentes était de l’ordre de 0,7%, “il est raisonnable de penser que la principale cause de l’augmentation estimée au cours des deux dernières années est l’escalade des taux de fret”. La valeur totale approximative des échanges bloqués sur l’eau est estimée par MDS Transmodal à environ 30 milliards de dollars.

Craintes d’une grève des chemins de fer américains

Lundi, la période de réflexion de 30 jours prévue par la Railway Labour Act prend fin et les craintes d’une grève des cheminots grandissent. L’administration Biden devrait intervenir avant la date limite pour empêcher les syndicats des chemins de fer d’avoir la possibilité de faire grève. Les négociations contractuelles ont été intermittentes depuis l’expiration du contrat en 2020.

Dans une lettre adressée au président Biden la semaine dernière, une coalition d’importateurs américains a exhorté l’administration Biden à créer un Conseil présidentiel d’urgence (PEB) pour aider les plus grands groupes ferroviaires et ferroviaires du pays à parvenir à un règlement contractuel. “L’administration a suivi le processus standard qui a été utilisé dans le passé lors de l’examen d’un PEB”, a déclaré la Maison Blanche dans un commentaire à CNBC. La plus récente grève des chemins de fer américains en 1992 aurait coûté à l’économie américaine 50 millions de dollars par jour, un taux qui serait vraisemblablement plus élevé en cas de grève aujourd’hui. Selon la société de logistique Woodland Group, les syndicats affirment que l’impasse a laissé les trains en sous-effectif et les employés surchargés de travail, tandis que la Conférence nationale du travail des chemins de fer a proposé un compteur comprenant des réparations rétroactives et des augmentations de salaire importantes.

Carambolage dans un port californien

Pendant ce temps, l’empilement de conteneurs à destination du rail en attente dans les ports de Los Angeles et de Long Beach continue de s’accumuler. Le port de Los Angeles a informé CNBC qu’un total de 19 665 conteneurs ferroviaires attendaient depuis neuf jours ou plus, tandis que le port de Long Beach a signalé un total de 13 819 conteneurs ferroviaires en attente dans le même laps de temps. Plus de 60 % de tous les conteneurs en attente dans ces ports sont destinés au rail. La valeur totale approximative du commerce à l’intérieur de ces conteneurs est estimée par MDS Transmodal à plus de 1,54 milliard de dollars. “Les conteneurs ferroviaires continuent de s’empiler dans les ports en nombre record”, a déclaré Noel Hacegaba, directeur exécutif adjoint de l’administration et des opérations du port de Long Beach. “Nous avons besoin de ces boîtes pour se déplacer afin de créer plus de capacité et de maintenir l’économie en mouvement.” Ces longs conteneurs encombrent la capacité terrestre du port, inhibant la circulation des marchandises à l’intérieur du port. La capacité terrestre du port de Los Angeles est de 90 %. Pour une capacité terrestre efficace, 70-75% est l’objectif optimal. En raison de cette augmentation des volumes de conteneurs, le traitement des navires prend plus de temps.

Bataille du travail portuaire allemand

Les négociations salariales entre le syndicat allemand et les employeurs du port ont abouti à une nouvelle impasse entraînant une grève de 48 heures du jeudi matin au samedi matin. Une “obligation de paix” ordonnée par le tribunal, selon des sources, peut signifier qu’il n’y aura plus de grèves à l’exception de la grève actuelle jusqu’au 24 août. Bien que la décision du tribunal ne s’applique formellement qu’au port de Hambourg, des sources affirment qu’il existe une hypothèse. pas non plus de grèves aux autres endroits pendant cette période. Selon la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour l’Europe, la fluidité des échanges a disparu.

Alex Charvalias, responsable de la visibilité en transit de la chaîne d’approvisionnement chez MarineTraffic, a déclaré : “Une situation qui se détériore à Hambourg avec près de 200 000 EVP en attente d’un poste d’amarrage indique que les temps d’attente vont augmenter dans les semaines à venir”.

Andreas Braun, directeur des produits Europe, Moyen-Orient et Afrique océan chez Crane Worldwide Logistics, a déclaré que la disponibilité des conteneurs vides aura un impact sur la livraison commerciale. “Les conteneurs ne sont pas facilement disponibles dans les terminaux ni dans les dépôts intérieurs”, a déclaré Braun. “Les lignes maritimes ont des problèmes extrêmes pour ramener les vides sur le trajet de retour vers l’Asie. Cela aggravera la disponibilité des vides en Asie à remplir avec des exportations”, a-t-il déclaré. Braun a noté que tout cela se passait avant le début de la haute saison sur la route commerciale en direction ouest de l’Extrême-Orient. “Les importateurs européens doivent s’attendre à des retards pour recevoir leurs commandes de Noël. Pour les États-Unis, le commerce européen est également retardé”, a-t-il déclaré.

Commerce de la Chine

La congestion croissante des ports en Europe et aux États-Unis amène les responsables logistiques à surveiller de près le taux de départs annulés ou annulés annoncés par les transporteurs maritimes, qui a tendance à baisser ces dernières semaines. Les traversées sont traditionnellement annulées dans un effort des lignes de navires pour rattraper le temps et retrouver la fiabilité des horaires. L’autre raison est le manque de demande. Compte tenu des volumes encore élevés de conteneurs sortant de Chine, la raison des annulations les plus récentes était liée au calendrier. Selon Sea-Intelligence, la fiabilité des horaires des transporteurs maritimes est d’environ 36,4 %.

Les traversées annulées limitent la disponibilité de l’espace des navires, ce qui pourrait faire grimper les prix du fret. Actuellement, les prix au comptant sont inférieurs aux taux des contrats à long terme, ce qui ne s’était pas produit depuis des années. Selon la carte thermique de la chaîne d’approvisionnement CNBC pour la Chine, la disponibilité des navires n’est actuellement pas un problème. Bien que la disponibilité des navires soit forte, cela pourrait changer en août si les transporteurs maritimes décidaient d’omettre certains ports américains dans le but d’accélérer le commerce. Les responsables de la logistique ont déclaré à CNBC qu’ils ne seraient pas surpris si cela se produisait. “Alors que la congestion augmente sur la côte Est, les ports peuvent être omis”, a déclaré Alan Baer, ​​PDG d’OL USA.

