31 milliardaires valent plus que le Trésor américain

Washington est à court d’argent alors que le Congrès se chamaille pour augmenter la limite d’emprunt du gouvernement

Trente et un milliardaires sont actuellement plus riches que le Trésor américain, qui ne disposait que de 38,8 milliards de dollars en espèces à la fermeture des bureaux vendredi. La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a averti que si la limite d’emprunt n’était pas relevée d’ici le 5 juin, le pays ferait défaut sur ses dettes pour la première fois de l’histoire, envoyant des ondes de choc dans l’économie mondiale.

Selon le Bloomberg Billionaires Index, 18 Américains sont en fait plus riches que le pays qu’ils habitent, dont le PDG de Tesla Elon Musk, le fondateur d’Amazon Jeff Bezos, le co-fondateur de Microsoft Bill Gates et le co-fondateur d’Oracle Larry Ellison. Larry Page et Sergey Brin de Google peuvent aussi se dire plus riches que leur pays, tout comme la famille Walton derrière Wal-Mart.

Bernard Arnault, le PDG français du conglomérat de luxe LVMH, a fait tomber Musk de la première place après l’acquisition de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars, ce qu’il a admis n’était pas « financièrement intelligent. »

Alors que le président américain Joe Biden et le président de la Chambre Kevin McCarthy sont parvenus à un accord provisoire pour relever le plafond de la dette au cours du week-end, dont le texte a été publié dimanche avant ce qui devrait être un vote mercredi à la Chambre, de nombreux membres des deux partis ont soulevé des objections à certaines parties de l’accord.

Si la limite de la dette n’est pas relevée d’ici le 5 juin, le Trésor ne sera pas en mesure d’effectuer les 92 milliards de dollars d’engagements de dépenses prévus pour cette semaine, l’obligeant à choisir les obligations qu’il honore. Les experts économiques s’attendent à ce qu’il accorde la priorité aux paiements d’intérêts sur sa prodigieuse dette de 31,8 billions de dollars, ce qui signifie que tous les paiements autres que d’intérêts – des prestations comme la sécurité sociale ou Medicaid – se tariront probablement.

Les agences de notation ont déjà commencé à se préparer à un éventuel défaut. Fitch et Morningstar ont placé la note AAA du pays sous surveillance. S&P Global n’a pas emboîté le pas, bien que cette agence ait noté les États-Unis AA+ depuis une précédente rétrogradation en 2011 qui n’a jamais été annulée.