31 incroyables gagnants du concours de photos en noir et blanc

Les reFocus Awards ont annoncé les gagnants de leurs Concours de photos en noir et blanc. Des images de 77 pays différents ont été présentées au concours, qui célèbre les images en noir et blanc les plus exceptionnelles d’aujourd’hui. Le concours a récompensé les gagnants dans les catégories professionnelles et non professionnelles, avec un photographe professionnel Pack de factures remportant la première place.

Les images artistiques de Pack qui mettent en valeur les courbes sensuelles d’une automobile ont battu la concurrence. Ses images ont également remporté un prix d’or dans les catégories Beaux-Arts et Minimalisme. En tant que fondateur et PDG d’un studio de création spécialisé dans l’imagerie automobile, Pack a laissé transparaître son expertise dans une série qu’il appelle Carscapes.

Serkan Doğuş, qui travaille comme douanier en Turquie, a remporté le prix général du côté non professionnel pour sa série de photos montrant des centaines de moutons allant au pâturage. Prise dans la ville orientale de Tatvan, Doğuş a capturé de manière experte la lumière et l’ombre créées lorsque les moutons soulevaient la poussière en cours de route.

Dans un entretienDoğuş a résumé pourquoi il est passionné par la photographie en noir et blanc et les avantages qu’elle apporte à ses images : « Lors de la capture de l’instant, l’introduction de la couleur dans l’équation déplace les émotions intenses. [and] atténue en quelque sorte la nature dramatique du moment. Supprimer la couleur de la scène reflète les sentiments émotionnels purs de mon cœur et ce que mes yeux ont vu.

Les gagnants ont également été nommés dans 19 catégories différentes allant de l’architecture à la mode et à la beauté en passant par les animaux domestiques. Chaque catégorie permet au concours de mettre en valeur les innombrables façons dont la photographie en noir et blanc peut être utilisée. Dans le cas d Hilda ChampionneImage du Gold Award dans la catégorie Architecture, elle nous permet de nous concentrer sur les lignes épurées de l’aquarium de Copenhague. Pour Antonio Florèsune image dénuée de couleur lui permet de créer une scène de rue maussade qui lui vaut désormais la deuxième place du concours.

Jetez un œil à tous les gagnants de la catégorie professionnelle, ainsi qu’aux gagnants non professionnels, puis découvrez encore plus de superbes images en noir et blanc dans le galerie des gagnants.

Voici les gagnants du concours photo noir et blanc des reFocus Awards 2023.

Il y avait des divisions distinctes pour les photographes professionnels et non professionnels.

Outre les grands gagnants, les meilleures images ont été sélectionnées dans 19 catégories différentes.