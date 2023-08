31 % des investisseurs acceptent d’utiliser l’IA comme conseiller financier

« Pour sa part, ChatGPT semble avoir du mal à compter, ou à résoudre des problèmes d’algèbre de base – ou, en fait, à surmonter les préjugés sexistes et racistes qui se cachent dans les courants sous-jacents d’Internet et de la société en général », ajoute-t-il.

Les algorithmes qui sous-tendent l’IA générative compilent des données provenant de sources comme Internet pour développer des réponses, et ces sources de données peuvent ne pas être fiables. La qualité des résultats dépend de la qualité du modèle, selon McKinsey & Co.

En savoir plus sur les finances personnelles : Les taux d’intérêt et l’inflation poussent la génération Z à trader sur l’émotion 5 villes avec les taux de taxe foncière les plus élevés 81 % des travailleurs à temps plein souhaitent une semaine de travail de 4 jours

Plus précisément, 31 % des investisseurs interrogés seraient à l’aise de mettre en œuvre les conseils financiers d’un programme d’IA générative sans vérifier au préalable ces recommandations auprès d’une autre source, selon un sondage du Certified Financial Planner Board of Standards, l’organisme qui régit la désignation CFP pour les conseillers financiers. .

De manière peut-être contre-intuitive, les jeunes investisseurs semblent plus méfiants à l’égard des résultats de l’IA que les investisseurs plus âgés : 62 % des investisseurs âgés de 45 ans et plus se disent « très satisfaits » des conseils financiers de l’IA générative, contre 38 % des investisseurs de moins de 45 ans, selon le CFP. Sondage du conseil d’administration.

Pourtant, les investisseurs plus âgés – qui sont peut-être à la retraite ou proches de la retraite – sont généralement ceux dont les finances sont les plus complexes et qui ont besoin de conseils plus personnalisés, selon les experts.

En fin de compte, il y a toujours eu des investisseurs autonomes, et il y en aura toujours, a déclaré Keller. Ceux qui exploitent l’IA pour obtenir des conseils financiers devraient « faire confiance mais vérifier », a-t-il déclaré.

« C’est le Far West là-bas », a-t-il ajouté.