30h IST, Stade Jassim bin Hamad à Doha

Prédiction et suggestions de l’équipe IND vs AFGH Dream11 pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Inde et l’Afghanistan : L’Inde devrait affronter l’Afghanistan lors du prochain match des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Le stade Jassim bin Hamad de Doha accueillera le caoutchouc mort le 15 juin, mardi à 19h30 IST. L’Inde et l’Afghanistan ont succombé à une sortie torride dans la compétition.

L’Inde est placée à la troisième position du tableau des points du groupe E avec une victoire, trois défaites et autant de matchs nuls. L’Afghanistan, en revanche, n’est qu’une place en dessous d’une victoire, quatre défaites et deux matchs nuls. Étant donné que l’Inde et l’Afghanistan sont hors de course pour passer à l’étape suivante, ils espèrent terminer le tournoi. sur une note gagnante.

IND vs AFGH Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2022, diffusion en direct

La diffusion en direct du match sera disponible sur SonyLIV

Éliminatoires IND vs AFGH 2022 pour la Coupe du Monde de la FIFA, détails du match

Le match se jouera le mardi 15 juin au stade Jassim bin Hamad de Doha. Le jeu commencera à 19h30 IST.

Prédiction de l’équipe IND vs AFGH Dream11

Capitaine : Sunil Chhetri

Vice-capitaine : Ashique Kuriniyan

Gardien de but : Gurpreet Singh Sandhu

Défenseurs : Masih Sanghani, Sandesh Jhingan, Subhasish Bose, Hassan Amin

Milieu de terrain : Omid Popalzay, Faysal Shayesteh, Ashique Kuriniyan, Suresh Wangjam

Attaquants : Sunil Chhetri, Amredin Sherifi

IND vs AFGH XI probables

Inde : Gurpreet Singh Sandhu, Sandesh Jhingan, Pritam Kotal, Subhasish Bose, Rahul Bheke, Adil Khan, Bipin Singh, Udanta Singh, Glan Martins, Sunil Chhetri, Manvir Singh

Afghanistan : Ovays Azizi, Masih Sanghani, Haroon Amiri, David Najem, Hassan Amin, Milad Intezar, Omid Popalzay, Mustafa Zazai, Naeem Rahimi, Faysal Shayesteh, Amredin Sherifi

