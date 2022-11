300 témoins seront appelés au procès Rico de Young Thug & Gunna

Les procureurs du comté de Fulton prévoient d’appeler plus de 300 témoins dans l’affaire YSL Rico impliquant Young Thug & Gunna.

Alors que 2022 touche à sa fin, cela signifie que l’un des essais les plus médiatisés est sur le point de commencer. Plus tôt cette année, Young Thug et Gunna ont été nommés dans une vaste affaire Rico de 56 chefs d’accusation dans le comté de Fulton. Les deux parties ont déposé une requête pour obtenir une caution, mais bien sûr, toutes ont été refusées. Dans des accusations renouvelées, Gunna a apparemment été effacée de la paperasse mais se trouve toujours dans une cellule de prison. Les deux hommes passeront leur journée devant le tribunal en janvier, à moins que le procès ne soit retardé. Au fur et à mesure que nous nous rapprochons, de plus en plus de détails ressortent de l’enquête qui a duré une décennie.

Les procureurs auraient l’intention d’appeler 300 témoins dans le procès YSL Rico de Young Thug & Gunna

Selon le AJC, les procureurs ont cherché à retarder le procès à venir, mais le juge Ural Glanville a rejeté cette requête. La procureure du comté de Fulton, Adriane Love, a révélé les plans futurs au juge Glanville et il a été révélé qu’environ 300 témoins seraient appelés. Des témoins ont été fréquemment mentionnés dans l’affaire avec des allégations selon lesquelles ils ont été menacés au cours de l’affaire. Un témoin serait en détention préventive jusqu’à l’ouverture du procès.