300 personnes impliquées dans des abus en ligne pendant la Coupe du monde 2022 identifiées par l’IA

Un projet utilisant l’intelligence artificielle pour suivre les abus sur les réseaux sociaux visant les joueurs de la Coupe du monde 2022 a identifié plus de 300 personnes dont les coordonnées sont transmises aux forces de l’ordre, a déclaré la FIFA dimanche.

Les personnes ont publié « des messages (ou) des commentaires abusifs, discriminatoires ou menaçants » sur des plateformes telles que Twitter, Instagram, Facebook, TikTok et YouTube, a déclaré l’instance dirigeante du football dans un rapport détaillant les efforts déployés pour protéger les joueurs et les officiels pendant le tournoi disputé au Qatar.

A LIRE AUSSI | Vinicius Junior s’indigne du traitement raciste d’un ami lors d’un match amical contre le Brésil à Barcelone

Le plus grand pic d’abus a eu lieu lors du match des quarts de finale France-Angleterre, indique le rapport final d’un projet créé conjointement par la FIFA et le syndicat mondial des joueurs FIFPRO. Il a utilisé l’intelligence artificielle pour identifier et masquer les publications offensantes sur les réseaux sociaux.

« La violence et la menace sont devenues plus extrêmes au fur et à mesure que le tournoi progressait, les familles des joueurs étant de plus en plus référencées et beaucoup menacées si les joueurs retournaient dans un pays particulier – soit la nation qu’ils représentent, soit l’endroit où ils jouent au football », indique le rapport.

Environ 20 millions de publications et de commentaires ont été scannés et plus de 19 000 ont été signalés comme abusifs. Plus de 13 000 d’entre eux ont été signalés à Twitter pour action.

Les comptes basés en Europe ont envoyé 38% des abus identifiables et 36% provenaient d’Amérique du Sud, a déclaré la FIFA.

« Les chiffres et les conclusions de ce rapport ne sont pas une surprise, mais ils sont toujours extrêmement préoccupants », a déclaré David Aganzo, président de la FIFPRO, basée aux Pays-Bas.

Les joueurs et les équipes se sont vu proposer un logiciel de modération qui a intercepté plus de 286 000 commentaires abusifs avant qu’ils ne soient vus.

L’identité des plus de 300 personnes identifiées pour avoir publié des abus « sera partagée avec les associations membres concernées et les autorités judiciaires compétentes pour faciliter la prise de mesures concrètes contre les contrevenants », a déclaré la FIFA.

A LIRE AUSSI | Vinicius Jr trouve le filet dans un triomphe 4-1 alors que le Brésil met une bande noire contre la Guinée pour protester contre le racisme

« La discrimination est un acte criminel. Avec l’aide de cet outil, nous identifions les auteurs et nous les signalons aux autorités afin qu’ils soient punis pour leurs actes », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans un communiqué.

« Nous attendons également des plateformes de médias sociaux qu’elles prennent leurs responsabilités et qu’elles nous soutiennent dans la lutte contre toutes les formes de discrimination », a-t-il déclaré.

La FIFA et la FIFPRO ont étendu le système pour une utilisation lors de la Coupe du monde féminine qui débute le mois prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)