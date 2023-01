300 migrants atterrissent dans un parc national des Keys de Floride

KEY WEST, Floride (AP) – Un parc national américain comprenant un groupe d’îles inhabitées dans les Keys de Floride a été fermé lundi après que 300 migrants y ont effectué 10 débarquements au cours du week-end, ont annoncé des responsables.

Le parc national de Dry Tortugas, à environ 70 miles à l’ouest de Key West, a été fermé afin que les forces de l’ordre et le personnel médical puissent évaluer les migrants avant de les déplacer à Key West, a tweeté le parc.

“La fermeture, qui devrait durer plusieurs jours, est nécessaire pour la sécurité des visiteurs et du personnel en raison des ressources et de l’espace nécessaires pour s’occuper des migrants”, ont déclaré les responsables du parc dans leur communiqué.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont déclaré dans un tweet qu’au moins 88 migrants venaient de Cuba.

Le parc national se trouve à la pointe sud des États-Unis continentaux et attire les plongeurs et les plongeurs en apnée pour ses récifs coralliens, ses tortues de mer qui nichent, ses poissons tropicaux et ses épaves.

The Associated Press