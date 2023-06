300 enfants sauvés après la mort de 71 dans un orphelinat soudanais – NBC Los Angeles

Environ 300 nourrissons, tout-petits et enfants plus âgés ont été sauvés d’un orphelinat de la capitale soudanaise après y avoir été piégés alors que les combats faisaient rage à l’extérieur, ont annoncé jeudi des responsables humanitaires. L’évacuation est intervenue après que 71 enfants sont morts de faim et de maladie dans l’établissement depuis la mi-avril.

La tragédie de l’orphelinat d’Al-Mayqoma a fait la une des journaux à la fin du mois dernier alors que les combats faisaient rage à l’extérieur entre l’armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide.

Ces morts ont mis en évidence le lourd tribut infligé aux civils depuis la mi-avril, lorsque les affrontements ont éclaté entre les forces fidèles au général Abdel-Fattah Burhan et les forces des RSF dirigées par le général Mohammed Hamdan Dagalo.

Environ 300 enfants de l’orphelinat d’Al-Mayqoma à Khartoum ont été transférés dans un « endroit plus sûr » ailleurs dans ce pays d’Afrique du nord-est, a déclaré Ricardo Pires, porte-parole de l’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF.

Les ministères soudanais du développement social et de la santé ont pris en charge les enfants, tandis que l’UNICEF a fourni un soutien humanitaire comprenant des soins médicaux, de la nourriture, des activités éducatives et des jeux, a déclaré Pires dans un e-mail à l’Associated Press.

Il a déclaré que les enfants avaient reçu des contrôles médicaux après leur long voyage vers leur nouvel emplacement, ajoutant que « tout enfant nécessitant une hospitalisation aura accès aux soins de santé ».

Le Comité international de la Croix-Rouge, qui a aidé à l’évacuation, a déclaré que les enfants, âgés de 1 mois à 15 ans, avaient été déplacés après avoir sécurisé un couloir sûr vers Madani, la capitale de la province de Jazira, à environ 135 kilomètres (85 miles) au sud-est. de Khartoum. Soixante-dix gardiens ont été transférés avec les enfants, a indiqué le CICR.

« Ils (les enfants) ont passé des moments incroyablement difficiles dans une zone où le conflit fait rage depuis 6 semaines sans accès à des soins de santé appropriés, une situation particulièrement difficile pour les enfants ayant des besoins spéciaux », a déclaré Jean-Christophe Sandoz, le chef de la délégation du CICR au Soudan.

Nazim Sirag, un militant qui dirige l’association caritative locale Hadhreen, a déclaré lors d’un entretien téléphonique que les enfants avaient été transportés mardi soir vers un établissement nouvellement créé à Madani.

Sirag, dont l’organisation caritative a dirigé les efforts humanitaires pour aider l’orphelinat et d’autres maisons de soins infirmiers à Khartoum, a déclaré qu’au moins 71 enfants sont morts à Al-Mayqoma depuis le début de la guerre au Soudan le 15 avril.

Parmi les morts se trouvaient des bébés aussi jeunes que trois mois, selon les certificats de décès obtenus par l’AP. Les certificats mentionnaient l’effondrement circulatoire comme cause de décès, mais mentionnaient également d’autres facteurs contributifs tels que la fièvre, la déshydratation, la malnutrition et le retard de croissance.

Leur relocalisation fait suite à une campagne en ligne menée par des militants locaux et des organisations caritatives internationales, qui s’est intensifiée après la mort de 26 enfants en deux jours à l’orphelinat fin mai. Les enfants avaient été piégés dans les combats pendant plus de sept semaines alors que la nourriture et les autres fournitures diminuaient. L’installation était inaccessible car la guerre avait transformé la capitale et d’autres zones urbaines en champs de bataille.

« Le déplacement en toute sécurité de ces enfants incroyablement vulnérables vers un lieu sûr offre un rayon de lumière au milieu du conflit en cours au Soudan », a déclaré Mandeep O’Brien, représentant de l’UNICEF au Soudan, dans un communiqué. « Plusieurs millions d’enfants restent en danger à travers le Soudan. »

Pendant ce temps, des volontaires locaux ont évacué 77 autres enfants plus tôt cette semaine de foyers d’accueil séparés sur la côte, a déclaré Sirag de Hadhreen. Les enfants ont été temporairement hébergés avec 11 adultes dans une école de la ville de Hasahisa, également dans la province de Jazira, a-t-il déclaré.

Les combats ont infligé un lourd tribut aux civils, en particulier aux enfants. Plus de 860 civils, dont au moins 190 enfants, ont été tués et des milliers d’autres ont été blessés depuis le 15 avril, selon le Syndicat des médecins soudanais qui suit les victimes civiles. Le décompte est susceptible d’être beaucoup plus élevé.

Le conflit a forcé plus de 1,9 million de personnes à fuir leur foyer, dont environ 477 000 qui ont traversé les pays voisins, selon l’agence des migrations de l’ONU. D’autres restent coincés à l’intérieur de leurs maisons, incapables de s’échapper alors que les réserves de nourriture et d’eau diminuent. Les affrontements ont également perturbé le travail des groupes humanitaires.

Des pillages et des violences sexuelles généralisés, y compris le viol de femmes et de filles, ont été signalés à Khartoum et dans la région occidentale du Darfour, qui ont connu certains des pires combats du conflit. Presque tous les cas signalés d’agressions sexuelles ont été imputés à RSF, qui n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.