30 tonnes de produits chimiques explosifs portés disparus après avoir disparu dans un transport ferroviaire

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

Environ 60 000 livres de nitrate d’ammonium, couramment utilisé comme engrais et dans les explosifs, ont disparu d’une cargaison ferroviaire en route du Wyoming vers la Californie.

La cargaison a disparu en avril et n’a toujours pas été retrouvée, selon Le New York Times.

La société de fabrication de produits chimiques, Dyno Nobel, a signalé les produits chimiques manquants au gouvernement américain. Il a publié une déclaration disant qu’il enquêtait sur ce qui avait conduit à la disparition.

La société a noté que le wagon transportant les produits chimiques était scellé lorsqu’il a quitté son site de fabrication à Cheyenne, dans le Wyoming, et a confirmé que les scellés étaient intacts lorsque le train est arrivé à Saltdale, en Californie.

Dyno Nobel a déclaré qu’il pensait qu’une « fuite à travers la porte inférieure du wagon pourrait s’être développée pendant le transport ».

Le wagon a depuis été renvoyé au Wyoming pour une inspection plus approfondie, selon la société.

« Nous prenons cette affaire au sérieux et nous nous efforcerons de comprendre comment cela s’est produit et comment l’empêcher de se reproduire », a déclaré un porte-parole de Dyno Nobel dans un communiqué. Nouvelles quotidiennes de l’État des cow-boys.

Un porte-parole du transporteur ferroviaire Union Pacific a déclaré que l’enquête de Dyno Nobel en était encore à ses « premières étapes », notant que si les produits chimiques s’échappaient du wagon, ils sont destinés à être utilisés dans le sol et peuvent être absorbés sans danger.

« L’engrais est conçu pour une application au sol et une absorption rapide du sol », a déclaré la porte-parole Kristen South. « Si la perte résulte d’une fuite de wagon au cours du transport de l’origine à la destination, le rejet ne devrait poser aucun risque pour la santé publique ou l’environnement. »

La société a déclaré qu’elle ne croyait pas que le vol ou les activités malveillantes étaient à l’origine de la disparition des produits chimiques.

La Federal Railroad Administration et la California Public Utilities Commission enquêtent également sur l’incident, selon KQED.

Le nitrate d’ammonium peut être utilisé comme explosif lorsqu’il est combiné avec de la pression, de la chaleur et une source de carburant. Les entreprises minières et de construction utilisent parfois le produit chimique à ce titre, selon le Department of Homeland Security.

Le produit chimique a été utilisé dans des explosifs lors de l’attentat à la bombe d’Oklahoma City en 1995 et lors des attentats à la bombe de 2011 à Delhi, en Inde.

Le produit chimique est plus généralement utilisé comme engrais ou dans des compresses froides trouvées dans les trousses de premiers soins.