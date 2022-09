30 septembre : Ce que chaque province, territoire fait

Vendredi est la deuxième Journée nationale annuelle pour la vérité et la réconciliation, également connue sous le nom de Journée du chandail orange.

Le gouvernement fédéral a fait du 30 septembre un jour férié pour ses travailleurs et les lieux de travail sous réglementation fédérale l’année dernière. Et il appartient à chaque province et territoire de décider d’en faire également un jour férié pour les travailleurs de leurs gouvernements, écoles et entreprises.

Voici ce qu’ils font :

Colombie britannique

Comme l’année dernière, la Colombie-Britannique a avisé les employeurs du secteur public, y compris ceux des écoles publiques, que la journée devrait être observée comme un jour férié par ceux qui ont normalement droit aux statistiques fédérales et provinciales. Les services essentiels fonctionneront normalement. La province a consulté les survivants des pensionnats indiens, les partenaires autochtones et les communautés sur la création d’un nouveau jour férié, et sollicite les commentaires des employeurs et des employés. La province a déclaré que les premiers changements pouvant être apportés en vertu de la Loi sur les normes d’emploi seraient pour 2023.

Alberta

L’Alberta a laissé aux employeurs le soin d’en faire un jour férié. Un porte-parole d’Indigenous Relations, Ted Bauer, dit que la province a choisi de commémorer la journée par l’éducation et l’action, alors que des travaux sont en cours pour créer un monument et un jardin pour les pensionnats. Les United Nurses of Alberta ont déclaré que les services de santé de l’Alberta lui avaient dit de reconnaître la journée comme un jour férié nommé après que le syndicat eut déposé un grief.

Saskatchewan

La Saskatchewan dit qu’elle n’envisage pas de jours fériés supplémentaires pour le moment. Matthew Glover, directeur des relations avec les médias auprès du gouvernement, affirme que le 30 septembre continuera d’être une journée importante de réflexion, de reconnaissance et une occasion pour tous les citoyens d’en apprendre davantage sur l’héritage des pensionnats.

Manitoba

Le gouvernement du Manitoba observe cette journée pour une deuxième année, tandis que les discussions se poursuivent pour en faire un jour férié. Les écoles et les services et bureaux gouvernementaux non essentiels seront fermés. La province dit qu’elle consulte les groupes autochtones et syndicaux.

Ontario

Le 30 septembre n’est pas un jour férié en Ontario. Les écoles seront ouvertes et fonctionneront comme d’habitude. Erika Robson, porte-parole du ministre des Affaires autochtones Greg Rickford, affirme que cette journée est l’occasion pour les écoles, les lieux de travail et les communautés d’honorer les personnes touchées par l’héritage des politiques sur les pensionnats, et qu’elle ressemble à la façon dont le jour du Souvenir est observé dans toute la province.

Québec

Ce jour n’est pas un jour férié au Québec. L’année dernière, le gouvernement a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’en faire un.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse observera la journée pour une deuxième année consécutive. Les bureaux du gouvernement provincial, les écoles publiques, les garderies réglementées et les autres services publics non essentiels seront fermés. Les entreprises ont le choix de rester ouvertes. La journée n’est pas un jour férié général payé. Le gouvernement est en pourparlers avec les dirigeants et les communautés Mi’kmaw, ainsi qu’avec les entreprises et les organisations, sur la meilleure façon d’honorer la journée à l’avenir.

Nouveau-Brunswick

La province a récemment déclaré le 30 septembre jour férié provincial. Tous les services essentiels, y compris les soins de santé, continueront d’être fournis. Le congé est facultatif pour les entreprises du secteur privé.

Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard a déclaré l’an dernier qu’elle reconnaîtrait cette journée. Il s’agit de l’un des huit jours fériés payés dans la province en vertu de la Loi sur les normes d’emploi. Les bureaux du gouvernement provincial et les écoles fermeront.

Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement affirme que les consultations se poursuivent avec les gouvernements et les organisations autochtones et le secteur des affaires et du travail sur la possibilité de faire de cette journée un jour férié en vertu de la Loi sur les normes du travail. Pour l’instant, les bureaux du gouvernement provincial, les écoles et d’autres entités seront fermées. La province encourage les entreprises et autres organisations à commémorer cette journée.

Nunavut

Le territoire a annoncé le mois dernier que des modifications avaient été apportées à la Loi sur les normes du travail, à la Loi sur la législation et à la Loi sur la fonction publique pour faire de cette journée un jour férié, qui s’applique aux employés de la fonction publique et à ceux qui ont des entreprises régies par le territoire.

Territoires du nord-ouest

Les Territoires du Nord-Ouest ont modifié la Loi sur les normes d’emploi cet été pour ajouter ce jour à leur liste de jours fériés à observer annuellement à compter de cette année.

Yukon

Le territoire a sondé des membres du public, des Premières Nations, des entreprises et d’autres groupes pour obtenir des commentaires sur ce à quoi la journée devrait ressembler. Il dit que le soutien était mitigé pour en faire un jour férié. Le gouvernement dit qu’il poursuit les consultations, mais le 30 septembre au plus tôt pourrait devenir une statistique l’année prochaine. Cette année, le territoire observe la journée et les employés du gouvernement du Yukon ne seront pas tenus de travailler. Les écoles seront fermées.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 27 septembre 2022.