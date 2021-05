30 Roku Originals feront leurs débuts sur la chaîne Roku ce mois-ci

Le 20 mai 2021, 30 titres issus de l’acquisition de Quibi feront leurs débuts sur The Roku Channel en tant que premiers Roku Originals au Royaume-Uni.

Ils seront disponibles gratuitement pour les clients qui ont accès à cette chaîne de télévision, disponible sur les appareils Roku, les clés et les boîtiers de streaming Sky Q et Now.

Certains des spectacles à venir sur la plate-forme incluent Die Hart, avec Kevin Hart, Chrissy’s Court, avec Chrissy Teigen et Cup of Joe, avec Joe Jonas et Sophie Turner. Les 30 émissions étaient à l’origine disponibles sur le service de streaming mobile désormais disparu, Quibi. Toutes les émissions seront optimisées pour l’orientation traditionnelle du paysage télévisé, mais seront toujours présentées sous forme de contenu abrégé. Les utilisateurs ne pourront regarder aucun des titres dans un style d’orientation portrait, comme ils le pourraient avec Quibi. Pour que tout soit gratuit, Roku diffusera des publicités entre chaque épisode. Roku pense que la société aura du succès avec ces émissions originales là où Quibi n’a pas pu en raison de sa base d’audience existante, ainsi que du fait que ce contenu est disponible sans frais supplémentaires. Vous pouvez jeter un œil à la bande-annonce officielle ci-dessous: Voici une liste complète de tout le contenu original à venir sur The Roku Channel le 20 mai: #FreeRayshawn

À propos du visage

Mauvaises idées avec Adam Devine

Barkitechture

Big Rad Wolf

Blackballed

Centre de table

Cour de Chrissy

Coupe de Joe

Die Hart

Vaisselle

Factice

Se battre comme une fille

Renversé

Le fugitif

Spectacle Gayme

Le fer aiguise le fer

Derniers regards

Allons-y avec Tony Greenhand

Jeu le plus dangereux

Murder House Flip

Meurtre sans boîte

Chemises de nuit

Prodige

Punk’d

Reno 911!

Redevance

Forme des pâtes

Mille mercis

Tu n’as pas ça Il y a beaucoup plus de Roku Originals de Quibi dans le pipeline, qui seront publiés progressivement au cours des prochains mois. Cela comprend une douzaine d’originaux jamais vus auparavant. Ce que nous ne savons pas, c’est si l’une des émissions actuelles aura une deuxième saison. Cela semble peu probable, compte tenu des dépenses qui ont dû être engagées pour acquérir le talent pour ces titres – qui ont finalement joué un rôle énorme dans la chute de Quibi. Pour célébrer le lancement, Roku propose des réductions sur ses produits. Les clients britanniques peuvent obtenir 5 £ de réduction sur le Roku Express et 10 £ sur le Roku Streaming Stick + jusqu’au 25 mai 2021, et 30 £ sur le Roku Streambar du 19 mai 2021 au 8 juin 2021. La chaîne Roku est également disponible sur le Roku Express 4K, une nouvelle boîte de streaming qui sera bientôt lancée au Royaume-Uni.