30 pour 30 « Stolen Gold » Saison 4 17 septembre 2024 sur ESPN

Le mardi 17 septembre 2024, ESPN diffuse 30 pour 30 !

Résumé de l’épisode de la saison 4 de Stolen Gold

Le prochain épisode de « 30 for 30 », intitulé « Stolen Gold », promet de plonger dans un moment captivant de l’histoire du sport. Cet épisode fait partie de la série documentaire qui met en lumière des événements et des histoires marquants dans le monde du sport. Réputée pour son côté narratif, « 30 for 30 » vise à donner vie au drame et à l’intrigue entourant cet événement particulier.

« Stolen Gold » se penchera sur un incident fascinant impliquant des médailles olympiques volées. L’épisode examinera les circonstances du vol et les conséquences qu’il a eu sur les athlètes concernés. L’épisode comprendra des entretiens avec des personnalités clés, ainsi que des images d’archives qui permettront de brosser un tableau saisissant de la situation. Les téléspectateurs pourront s’attendre à en apprendre davantage sur les défis auxquels sont confrontés les athlètes et sur les implications plus larges du vol sur la communauté sportive.

Comme pour les autres épisodes de la série,…