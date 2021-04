KKR vs MI Dream11 Team Prédiction et suggestions pour le match d’aujourd’hui no. 5 entre Kolkata Knight Riders et Mumbai Indians: Lorsque Mumbai Indians (MI) et Kolkata Knight Riders (KKR) se sont rencontrés lors de l’édition 2020 de l’Indian Premier League (IPL), l’équipe de Rohit Sharma est sortie victorieuse à ces deux occasions. Dans le premier match, MI a enregistré une victoire facile de 49 points sur les hommes d’Eoin Morgan alors que le capitaine du MI Rohit Sharma menait de l’avant et produisait une masterclass en claquant 80 des 54 livraisons seulement.

Dans le match inverse, après que les quilleurs du MI aient réalisé une solide performance en limitant le côté KKR à seulement 146, le 44-ball 78 de Quinton de Kock de MI a ouvert la voie à une poursuite facile pour les cinq fois champions.

Les deux équipes se rencontreront pour la première fois en IPL 2021 le mardi 13 avril au stade MA Chidambaram de Chennai. Le match débutera à 19h30 IST. Selon les dernières directives de la BCCI, aucune équipe ne sera autorisée à jouer dans son pays d’origine et cela a été fait pour que personne ne profite du terrain.

KKR vs MI Diffusion en direct

Tous les matchs de la série IPL 2021 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Les amateurs de cricket qui souhaitent regarder le match en ligne peuvent le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

KKR vs MI Détails du match

Le match se jouera le mardi 13 avril au stade MA Chidambaram de Chennai. Le jeu commencera à 19h30 IST.

Prédiction KKR vs MI Dream11 Team

Capitaine: Rohit Sharma

Vice-capitaine: Suryakumar Yadav

Gardien de guichet: Quinton de Kock, Dinesh Karthik

Batteurs: Rohit Sharma, Suryakumar Yadav, Subhman Gill, Nitesh Rana

All-rounders: Andre Russell, Kieron Pollard

Quilleurs: Jasprit Bumrah, Trent Boult, Pat Cummins

KKR vs MI probables XI

Calcutta: Shubman Gill, Nitish Rana, Rahul Tripathi, Andre Russell, Eoin Morgan (C), Dinesh Karthik (WK), Shakib Al Hasan, Pat Cummins, Harbhajan Singh / Kuldeep Yadav, Varun Chakravarthy, Prasidh Krishna

Bombay: Rohit Sharma (C), Chris Lynn / Quinton de Kock, Suryakumar Yadav, Ishan Kishan (WK), Hardik Pandya, Kieron Pollard, Krunal Pandya, Marco Jansen, Rahul Chahar, Jasprit Bumrah

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici