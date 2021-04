DC vs MI Dream11 Team Prédiction et suggestions pour le match d’aujourd’hui no. 13 entre les capitales de Delhi et les Indiens de Mumbai: Lors du treizième match de l’IPL 2021 en cours, les capitales de Delhi verront les cornes avec les champions en titre des Indiens de Mumbai (MI) le mardi 20 avril au stade MA Chidambaram, à Chennai.

DC est en forme après une victoire à six guichets sur les Punjab Kings lors de leur précédente sortie. L’équipe de Delhi, dirigée par Rishabh Pant, occupe actuellement la deuxième place du classement IPL avec deux victoires et une défaite. Alors que le MI a enregistré une victoire de 13 points sur Sunrisers Hyderabad la dernière fois. L’équipe de Rohit Sharma est juste derrière à la troisième place et les deux équipes ont le même nombre de points (4).

Avec deux points précieux à gagner, les deux parties se battront pour cela et voudraient continuer sur leur lancée gagnante.

Le match 13 DC vs MI IPL 2021 devrait débuter à 19h30 IST.

Diffusion en direct DC vs MI

Le match Delhi Capitals vs Mumbai Indians, IPL 2021 sera diffusé en direct sur Star Sports Network. Les amateurs de cricket peuvent également le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

DC vs MI Détails du match

Le match se jouera le mardi 20 avril au stade MA Chidambaram de Chennai. Le jeu commencera à 19h30 IST.

Prédiction DC vs MI Dream11 Team

Capitaine: Rohit Sharma

Vice capitaine: Shikhar Dhawan

Gardien de guichet: Pantalon Rishabh

Batteurs: Shikhar Dhawan, KL Rahul, Mayank Agarwal, Rohit Sharma

Tout-en-un: Ravichandran Ashwin, Hardik Pandya

Quilleurs: Trent Boult, Jasprit Bumrah, Rahul Chahar

XIs probables DC vs MI

Capitales de Delhi: Prithvi Shaw, Shikhar Dhawan, Rishabh Pant (capitaine et sem.), Ajinkya Rahane, Marcus Stoinis, Chris Woakes, Ravichandran Ashwin, Lalit Yadav, Kagiso Rabada, Anrich Nortje, Avesh Khan

Indiens de Mumbai: Suryakumar Yadav, Rohit Sharma (capitaine), Krunal Pandya, Trent Boult, Rahul Chahar, Ishan Kishan, Quinton De Kock (WK), Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, Jimmy Neesham, Kieron Pollard

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici