RR vs DC Dream11 Team Prédiction et suggestions pour le match d’aujourd’hui no. 7 entre Rajasthan Royals et Delhi Capitals: Les Rajasthan Royals (RR) affronteront les Capitals de Delhi (DC) lors du septième match de l’Indian Premier League (IPL) 2021 le jeudi 15 avril au stade Wankhede, à Mumbai.

Le match passionnant entre les deux équipes dirigé par deux jeunes gardiens de guichet-batteurs-capitaines est sûr d’être un cracker. Les Capitals dirigés par Rishabh Pant chercheraient à poursuivre sur leur lancée de victoire, tandis que les Royals dirigés par Sanju Samson viseront une victoire après une défaite étroite lundi contre les Punjab Kings.

Avec beaucoup de joueurs vedettes dans les rangs, les deux équipes viseront la victoire. Le match 7 RR vs DC IPL 2021 devrait débuter à 19h30 IST.

RR vs DC Diffusion en direct

Tous les matchs de la série IPL 2021 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Les amateurs de cricket peuvent également le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match RR vs DC

Le match se jouera le mercredi 15 avril au stade Wankhede de Mumbai. Le jeu commencera à 19h30 IST.

Pronostic RR vs DC Dream11 Team

Capitaine: Sanju Samson

Vice capitaine: Shikhar Dhawan

Gardien de guichet: Jos Buttler

Les batteurs: Shikhar Dhawan, Prithvi Shaw, Sanju Samson, Pantalon Rishabh

Polyvalent: Chris Morris, Axar Patel

Quilleurs: Jofra Archer, Kagiso Rabada, Ravichandran Ashwin, Avesh Khan

XIs probables RR vs DC

Royals du Rajasthan: Sanju Samson (C), Jos Buttler (WK), Manan Vohra, Riyan Parag, Rahul Tewatia, Shivam Dube, David Miller / Liam Livingstone, Chris Morris, Jofra Archer, Kartik Tyagi, Chetan Sakariya

Capitales de Delhi: Shikhar Dhawan, Prithvi Shaw, Pantalon Rishabh (C, WK), Ajinkya Rahane, Marcus Stoinis, Shimron Hetmyer, Chris Woakes, Axar Patel, Ravichandran Ashwin, Kagiso Rabada, Avesh Khan

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici