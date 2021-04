SRH vs RCB Dream11 Prédiction de l’équipe et suggestions pour le match d’aujourd’hui no. 6 entre Sunrisers Hyderabad et Royal Challengers Bangalore, Chennai: Les Sunrisers Hyderabad (SRH) affronteront les Royal Challengers Bangalore (RCB) lors du sixième match de l’Indian Premier League (IPL) 2021 le mercredi 14 avril au stade MA Chidambaram, à Chennai.

Le luminaire entre RCB et SRH a évolué vers une rivalité ces dernières années. Ce fut un combat égal entre deux poids lourds du sud, bien que l’équipe de David Warner soit devenue une équipe plus cohérente dans la compétition au cours des dernières années. Pendant ce temps, RCB sera soutenu avec sa victoire d’ouverture de la saison contre les champions en titre Mumbai Indians (MI). Alors que SRH a perdu son premier match par 10 points contre d’anciens champions Kolkata Knight Riders (KKR).

Avec beaucoup de joueurs vedettes dans les rangs, les deux équipes viseront la victoire. Le match 6 SRH vs RCB IPL 2021 devrait débuter à 19h30 IST.

Diffusion en direct SRH vs RCB

Tous les matchs de la série IPL 2021 seront diffusés en direct sur Star Sports Network. Les amateurs de cricket qui souhaitent regarder le match en ligne peuvent le diffuser en direct sur Disney + Hotstar.

Détails du match SRH vs RCB

Le match se jouera le mardi 14 avril au stade MA Chidambaram de Chennai. Le jeu commencera à 19h30 IST.

Prédiction SRH vs RCB Dream11 Team

Capitaine: AB de Villiers

Vice capitaine: Virat Kohli

Gardien de guichet: Jonny Bairstow

Les batteurs: AB de Villiers, Virat Kohli, Manish Pandey, Devdutt Padikkal

Polyvalent: Mohammad Nabi, Glen Maxwell

Quilleurs: Harshal Patel, Mohammed Siraj, Kyle Jamieson, Rashid Khan

XIs probables SRH vs RCB

Hyderabad: David Warner (C), Wriddhiman Saha (WK), Manish Pandey, Jonny Bairstow, Vijay Shankar, Abdul Samad, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Bhuvneshwar Kumar, T Natarajan, Sandeep Sharma

Bangalore: Virat Kohli (C), Devdutt Padikkal, AB de Villiers (WK), Glenn Maxwell, Daniel Christian, Washington Sundar, Kyle Jamieson, Harshal Patel, Mohammed Siraj, Shahbaz Ahmed, Yuzvendra Chahal

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici