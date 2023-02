30 plus grands combattants UFC de tous les temps

Célébrant les 30 ans de l’UFC, classant les 30 plus grands combattants de l’UFC de tous les temps.

L’UFC fête ses 30 ans cette année, et bien que cela semble un peu impossible, nous classons les 30 meilleurs combattants de l’UFC de tous les temps. Il y a eu une abondance de talents à travers l’UFC depuis ses débuts en 1993, des pionniers comme Royce Gracie et Ronda Rousey aux champions dominants comme Jon Jones et des superstars comme Conor McGregor. Maintenant, certains pionniers comme Mark Coleman et Dan Severn ont été omis, mais nous examinons les victoires, les réalisations et la domination globale. Chaque personne sur cette liste a laissé une marque sur l’UFC ainsi que sur le sport du MMA. Alors que nous attendons avec impatience les 30 prochaines années, voici qui a eu un impact jusqu’à présent.

30. Charles Oliveira

Charles “do Bronx” Oliveira, l’homme qui détient le plus de finitions et de soumissions dans l’histoire de l’UFC n’est devenu champion qu’à l’âge de 31 ans, 13 ans après le début de sa carrière dans le MMA. Oliveira a une fiche de 21-9 à l’UFC avec 16 soumissions et 19 finitions.

Oliveira est entrée dans la division des poids légers de l’UFC 12-0 et est allée 2-2 avant de passer au poids plume. Oliveira est allé 7-5, rattrapant son rythme lors d’une séquence de quatre victoires consécutives, mais a lutté contre la concurrence de haut niveau tout en manquant fréquemment de poids.

Oliveira est revenu au poids léger après ses difficultés et a battu l’ancien champion du Bellator Will Brooks, Clay Guida, Kevin Lee et Tony Ferguson sur le chemin d’une séquence de huit victoires consécutives et d’un tir au titre vacant des poids légers. Oliveira a terminé un autre ancien champion du Bellator, Michael Chandler, pour remporter le titre et l’a défendu avec une autre finition de Dustin Poirier.

À l’UFC 274, les problèmes de réduction de poids d’Oliveira sont réapparus lorsqu’il a manqué de poids pour sa prochaine défense de titre et a été déchu du titre. Oliveria est toujours sorti et a terminé Justin Gaethje, organisant un combat entre lui et Islam Makhachev pour le titre vacant à l’UFC 280, un combat dans lequel Oliveira a perdu. Oliveira cherche à revenir dans l’octogone cette année pour récupérer son titre et battre plus de records. Le pedigree de grappling décoré d’Oliveira et sa résurgence en fin de carrière font de lui un bon candidat pour lancer cette liste.