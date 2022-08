30 personnes Lakh s’inscrivent aux Jeux olympiques ruraux au Rajasthan

Environ 30 personnes lakh et plus de deux équipes lakh se sont inscrites pour les Jeux olympiques ruraux Rajiv Gandhi qui se tiendront au Rajasthan du 29 août au 5 octobre, a annoncé lundi le gouvernement de l’État.

Selon Gehlot, les Jeux olympiques ruraux s’avéreront être le plus grand événement sportif de ce type organisé par un État. Les Jeux comprendront six disciplines sportives différentes – kabaddi, cricket balle de tennis, volley-ball, hockey, volley-ball de tir et kho-kho – à jouer au niveau du gram panchayat. L’événement vise à attirer des sportifs talentueux des villages et à les inspirer à faire une marque sur la carte mondiale, a-t-il ajouté.

Le ministre des Sports, Ashok Chandna, a qualifié l’événement de plus grand rassemblement au monde.