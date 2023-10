Le groupe aéronaval Dwight D. Eisenhower de la marine américaine a traversé le détroit de Gibraltar jusqu’à la mer Méditerranée le 28 octobre, en route pour renforcer les avertissements contre les puissances du Moyen-Orient intervenant dans la guerre d’Israël contre le Hamas.

L’USS Dwight D. Eisenhower et son entourage de navires rejoindront l’USS Gerald R. Ford en Méditerranée orientale “pour soutenir la défense d’Israël et pour dissuader toute agression dans toute la région”, a indiqué la marine dans un communiqué.

“Notre arrivée en Méditerranée, en route vers le CENTCOM, rassure nos alliés et partenaires sur le fait que nous sommes déterminés à assurer leur sécurité et leur bien-être”, a déclaré le contre-amiral Marc Miguez dans un communiqué. « Notre présence, ainsi que celle du groupe aéronaval Gerald R. Ford Carrier, démontre la puissance de combat et la compétence des forces déployées de la Marine. »

Le groupe d’attaque est composé du porte-avions phare USS Dwight D. Eisenhower (CVN69), du croiseur lance-missiles USS Philippine Sea (CG 58), des destroyers lance-missiles USS Mason (DDG 87) et USS Gravely (DDG 107). du Destroyer Squadron (DESRON) 22, du Carrier Air Wing (CVW) 3 avec ses neuf escadrons et du Information Warfare Commander.

Les escadrons du CVW-3 comprennent les « Gunslingers » du Strike Fighter Squadron (VFA) 105, les « Fighting Swordsmen » du Strike Fighter Squadron (VFA) 32, les « Rampagers » du Strike Fighter Squadron (VFA) 83, les « Wildcats » du Strike Fighter Squadron (VFA) 131, les « Screwtops » du Carrier Airborne Early Warning Squadron (VAW) 123, les « Zappers » du Electronic Attack Squadron (VAQ) 130, les « Dusty Dogs » du Helicopter Sea Combat Squadron (HSC) 7, les « Swamp Foxes » du Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 74 et les « Rawhides » du Fleet Logistics Support Squadron (VRC) 40.