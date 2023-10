Les Forces de défense israéliennes et l’Autorité israélienne de sécurité ont déclaré que les troupes avaient tué Nasim Abu Ajina, le commandant du Hamas qui, selon elles, avait dirigé une partie du massacre du 7 octobre dans le kibboutz Erez et le moshav Netiv HaAsara.

“Hier, sur la base des renseignements de Tsahal et de l’ISA, des avions de combat de Tsahal ont frappé le commandant du bataillon Beit Lahia de la Brigade Nord du Hamas, Nasim Abu Ajina, qui a dirigé le massacre du 7 octobre dans le kibboutz Erez et le moshav Netiv HaAsara”, a indiqué l’armée israélienne. et ISA ont déclaré dans une déclaration commune. “Dans le passé, Abu Ajina commandait le réseau aérien du Hamas et participait au développement des drones et des parapentes de l’organisation terroriste.”

“Son élimination nuit considérablement aux efforts de l’organisation terroriste Hamas visant à perturber les activités terrestres de Tsahal”, ajoute le communiqué.

Plus de 9 400 personnes ont été tuées à Gaza et en Israël depuis que le Hamas a lancé le 7 octobre sa plus grande attaque contre Israël depuis des décennies, entraînant des représailles de la part des forces israéliennes. Des milliers d’autres ont été blessés et bien d’autres ont été pris en otage par le Hamas et violés, torturés et assassinés.