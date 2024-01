30 mythes dangereux et dépassés sur la santé qui sont encore crus

Les imadepyramids de Redditor publient souvent des questions sur r/AskReddit. En plus d’apprendre de nouvelles choses, il dit qu’il aime ça à cause de cette douce et douce poussée de dopamine. “Je poste toujours des questions sur r/AskReddit parce que j’aime [the] engagement, ça m’attire”, dit le Redditor. “C’est tout simplement génial de [wake up] dans [the] matin à un symbole de plus de 500 notifications.

Cependant, ce ne sont pas seulement des raisons égoïstes qui motivent la curiosité de cet utilisateur. “J’essaie de toujours poser des questions qui suscitent la réflexion et qui profiteront à la fois à moi et aux personnes qui lisent le message”, explique imadepyramids à Bored Panda. Et cet article en fait partie : il y a beaucoup de choses à apprendre de ce que les autres internautes ont partagé.