30 millions d’entre nous, les fans anglais ont retenu notre souffle… puis nous sommes devenus fous

Je continue de regarder autour de moi en pensant : « Je n’ai jamais rien vécu de tel ».

Eh bien, cela m’est venu à l’esprit, bien sûr que non. Et si vous êtes né après les années 1950, vous non plus.

30 millions d’entre nous étaient assis en retenant notre souffle alors que l’Angleterre se dirigeait vers la gloire Crédit : Rex

Nous sommes en finale de football. Nous avons toujours su que cela était théoriquement possible, et arriverait sûrement un jour, et ce serait formidable quand cela arriverait, mais nous ne savions pas à quoi ressemblait ce sentiment.

Et – les dernières nouvelles – c’est merveilleux.

En son cœur se trouve l’unité, qui s’est manifestée de toutes sortes de manières.

Par exemple, mes filles, qui ont 18 et 21 ans, ne s’étaient jamais assises hier soir pour regarder un match de football avec moi. Ils étaient tellement énervés que je m’inquiétais un peu pour eux – ce truc n’est pas facile pour ceux qui n’y sont pas habitués.

Et puis, comme un seul, nous trente millions d’âmes avons recommencé à respirer d’un coup avant de remplir la nuit de cris de joie Crédit : LNP

Il y avait une nouvelle complicité entre les fans qui regardent, aiment et souffrent à cause du football tous les neuf mois de l’année, et ceux qui ne s’impliquent que dans des moments comme celui-ci.

« Comment diable vivez-vous cela chaque semaine ? » demandent-ils avec émerveillement. La réponse, honnêtement, est que je ne sais tout simplement pas.

Cette précieuse convivialité est quelque chose que la pandémie nous a également offert, bien que d’une manière différente et horrible.

Lorsque Kasper Schmeichel a arrêté le penalty de Harry Kane et que Kane a enterré le rebond, peut-être qu’une seconde entière s’est écoulée, pendant cette seconde, le temps s’est arrêté pour plus de la moitié du pays Crédit : Getty

Nous nous sommes réunis au cours des 18 derniers mois parce que nous le devions. Et maintenant, se réunir en chanson, que ce soit Sweet Caroline ou Three Lions, est vraiment spécial.

Joie partagée de tant de personnes

Cela a dû être merveilleux d’être à Wembley mercredi soir, mais c’était aussi incroyable de le voir à la télévision.

C’est vrai de tout le spectacle, qui est encore une autre chose brillante à propos de ces moments. D’habitude, rien ne remplace le fait d’assister à un match – c’est normalement la seule façon de se sentir comme si vous étiez ensemble dans l’expérience.

Nous sommes en finale de football. Nous avons toujours su que cela était théoriquement possible, et arriverait sûrement un jour – et c’est génial Crédit : Getty

Mais mercredi, je ne pense pas que cela importait. Nous étions absolument dans le même bateau, où que nous regardions ou écoutions.

Depuis le coup de sifflet final, la joie partagée de tant de gens a été merveilleuse à voir, mais c’est en traversant des moments précis ensemble qui m’ont vraiment saisi.

J’ai adoré savoir pendant ce match que tout le pays était dans la même agonie au même moment – ​​souvent de minuscules fractions de temps.

Lorsque Kasper Schmeichel a arrêté le penalty de Harry Kane et que Kane a enterré le rebond, peut-être qu’une seconde entière s’est écoulée.

Pendant cette seconde, le temps s’est arrêté sur plus de la moitié du pays.

Gareth Southgate l’a fait Crédit : Getty

Pensez-y : bien plus de trente millions de personnes retiennent leur souffle au même moment. C’est quelque chose.

Et puis, comme un seul, nous, trente millions d’âmes, avons recommencé à respirer d’un seul coup avant de remplir la nuit de cris de joie.

Il y a tellement de bonne volonté dans l’air. J’ai parlé à Steve McClaren, qui n’a pas eu le meilleur moment en tant que manager de l’Angleterre.

Il n’y avait pas la moindre trace d’amertume ou d’envie dans sa voix alors qu’il parlait de sa joie de voir à quel point Gareth Southgate avait réussi. Il a dirigé Gareth en tant que joueur, à Middlesbrough, et a toujours été sûr qu’il irait loin en tant qu’entraîneur.

Il a également parlé de quelque chose qui risquait d’être oublié à la lumière des succès de Gareth dans ce tournoi : la Football Association a fait énormément au cours de la dernière décennie pour apporter les changements dans les coulisses qui ont finalement conduit à cette grande course.

Steve McClaren, qui n’a pas eu le meilleur moment en tant que patron de l’Angleterre, a parlé de sa joie de voir à quel point Gareth Southgate a réussi Crédit : AFP – Getty

De nombreuses personnes ont été impliquées, notamment Southgate lui-même, qui, bien avant d’être entraîneur-chef, a travaillé sans relâche pour moderniser l’ensemble de la configuration.

Steve m’a dit : « Dès le début, Gareth était là. Il était responsable du développement. Il était dans les écoles, regardant la base. Il faisait partie du groupe qui travaillait avec les clubs de Premier League, c’est pourquoi nous produisons à travers les académies des jeunes joueurs de qualité, de qualité.

Amour pour toute l’équipe, pour le pays

«Et Gareth a été avec ces joueurs tout au long des groupes d’âge et des moins de 21 ans, et ainsi de suite. Lui et les joueurs sont si proches et c’est la clé.

Nous aurions été ravis de voir enfin n’importe quelle équipe d’Angleterre en finale, mais cette Angleterre est extra-spéciale.

Ce ne sont pas seulement de grands footballeurs, ce sont des êtres humains décents, jouant les uns pour les autres.

Nous avons admiré nos internationaux dans le passé, les avons souvent vénérés. Et nous avons adoré l’intrus.

Mais maintenant, nous sommes complètement amoureux de chacun d’entre eux. C’est pourquoi nous sommes collectivement si désespérés de continuer et de gagner dimanche.

L’Angleterre dans une finale majeure est une expérience dont vous ne vous souviendrez pas si vous êtes né après les années 1950 Crédit : AFP

Si nous le faisons, je ne suis pas sûr que le sol sur lequel nous nous tenons soit assez solide pour résister au tremblement de terre de joie.

Si cela se produit, les célébrations ne seront pas simplement une question de triomphe. Ils iront bien au-delà.

Il s’agira en fait d’amour – d’amour pour toute l’équipe, pour le pays et même les uns pour les autres.